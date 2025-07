Stellantis: consegne in calo a livello globale nel secondo trimestre 2025

Stellantis ha pubblicato oggi alcune informazioni finanziarie preliminari e non verificate per la prima metà del 2025, oltre alle stime consolidate trimestrali globali e ai commenti sulle tendenze correlate. In assenza di una guidance finanziaria, sospesa dalla Società il 30 aprile 2025, le previsioni di consenso degli analisti finanziari costituiscono attualmente il parametro principale per le aspettative del mercato. La divulgazione dei seguenti dati finanziari preliminari per il primo semestre del 2025 intende colmare la discrepanza tra queste previsioni di consenso degli analisti e la performance della Società nel periodo.

I seguenti fattori hanno avuto un impatto significativo sui risultati del primo semestre del 2025: La fase iniziale delle azioni intraprese per migliorare le prestazioni e la redditività, con nuovi prodotti che dovrebbero offrire maggiori benefici nella seconda metà del 2025.

Circa 3,3 miliardi di euro di oneri netti ante imposte, principalmente correlati ai costi di cancellazione del programma e alle svalutazioni della piattaforma, all’impatto netto della recente legislazione che elimina la percentuale di penalità CAFE e alla ristrutturazione, che sono esclusi dall’utile operativo rettificato (3) in linea con la definizione di AOI della Società.

Impatti negativi sull’AOI derivanti da costi industriali più elevati, fattori geografici e di altro tipo e variazioni nei tassi di cambio. I primi effetti dei dazi statunitensi: 0,3 miliardi di euro di dazi netti sostenuti, nonché la perdita della produzione pianificata correlata all’attuazione del piano di risposta della Società

I risultati finanziari del primo semestre del 2025 saranno pubblicati come previsto il 29 luglio 2025. Nello stesso giorno si terrà una teleconferenza alla quale prenderanno parte l’amministratore delegato Antonio Filosa e il direttore finanziario Doug Ostermann.

Volumi di consegne consolidati globali per il secondo trimestre del 2025: Stellantis pubblica oggi anche le sue stime consolidate sulle spedizioni. Il termine “spedizioni” descrive il volume di veicoli consegnati a concessionari, distributori o direttamente dall’Azienda a clienti retail e flotte, che determinano il riconoscimento dei ricavi.

Le consegne consolidate per il trimestre concluso il 30 giugno 2025 ammontavano a circa 1,4 milioni di unità, registrando un calo del 6% su base annua. Questo declino è stato influenzato dalle interruzioni della produzione a causa dei dazi in Nord America all’inizio del trimestre e dalla fase di transizione dei prodotti nell’Europa allargata, dove diversi modelli chiave sono in fase di lancio o attesi per la seconda metà del 2025.

Il Nord America ha visto una diminuzione delle spedizioni nel secondo trimestre di circa 109.000 unità rispetto allo stesso periodo del 2024, segnando un calo del 25% su base annua. Questa contrazione è stata principalmente causata dalla riduzione della produzione e delle spedizioni di veicoli importati, più sensibili ai dazi, e da un calo delle vendite al canale flotte. Nonostante ciò, le vendite totali hanno registrato un decremento del 10% su base annua, con le vendite al dettaglio negli Stati Uniti che sono rimaste relativamente stabili. Jeep e Ram, i due principali marchi della regione, hanno invece mostrato un aumento complessivo delle vendite del 13% su base annua.

Le consegne nell’Europa allargata nel secondo trimestre hanno subito una riduzione di circa 50.000 unità, con un calo del 6% su base annua, prevalentemente dovuto alla fase di transizione dei prodotti. I nuovi veicoli del segmento B con la piattaforma “Smart Car” hanno continuato a incrementare la loro produzione, avvicinandosi alla piena capacità operativa. Le consegne delle quattro Smart Car (Citroën C3 e C3 Aircross, Opel/Vauxhall Frontera e Fiat Grande Panda) hanno registrato un aumento del 45% rispetto al primo trimestre del 2025, corrispondente a 25.000 unità in più.

Nelle altre regioni di Stellantis, le spedizioni sono aumentate complessivamente di 71.000 unità, con un incremento del 22% su base annua, trainato principalmente da un aumento del 30% in Medio Oriente e Africa e da un aumento del 20% in Sud America. In Medio Oriente e Africa le spedizioni sono aumentate di 29.000 unità, trainate principalmente dall’aumento dei volumi in Turchia e dagli sviluppi positivi in Egitto, Algeria e Marocco. Stellantis conferma la sua leadership in Sud America, con un aumento di 43.000 unità su base annua, beneficiando dei maggiori volumi del settore, in particolare in Argentina e Brasile.