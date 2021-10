Alfa Romeo 75 Turbo Evoluzione IMSA attesa all’asta fra pochi giorni

Nel corso di un’asta che si terrà il 10 ottobre 2021 nel Regno Unito, Bonhams proporrà una bellissima Alfa Romeo 75 Turbo Evoluzione IMSA del 1990 che ha conquistato diverse vittorie con il pilota Nicola Larini.

Per il Campionato Italiano Superturismo 1990, il famoso team Jolly Club unì le forze con CiBiEmme Sport per diventare la squadra ufficiale della casa automobilistica milanese. Il team ha condotto due 75 Turbo Evoluzione, fra cui questo esemplare con telaio n°CBM005, nella Classe A1 con al volante Alessandro Zamperdi, Marco Brand, Gianni Morbidelli e Nicola Larini.

Alfa Romeo 75 Turbo Evoluzione IMSA interni

Alfa Romeo 75 Turbo Evoluzione IMSA: un bellissimo esemplare con livrea Martini è in cerca di una nuova casa

All’epoca pilota ufficiale della Ligier in Formula 1, Larini partecipò solo a otto delle 20 gare dei 10 appuntamenti del Campionato Italiano Superturismo, vincendone cinque, ma riuscì comunque a finire terzo assoluto e migliore Alfa Romeo.

Alla fine del 1990, CiBiEmme Sport vendette le sue due 75 Turbo Evoluzione in quanto sarebbe diventata la squadra ufficiale di BMW Italia nel 1991 e nel 1992, portando avanti la M3. Motor Sport Italia Srl acquistò la CBM005, la più vincente della coppia. Rivisto il regolamento tecnico, il Campionato Italiano Superturismo del 1991 ha visto gareggiare questa Alfa Romeo 75 Turbo Evoluzione nella Classe S1 con al volante Stefano Buttiero. Quest’ultimo concluse la stagione con 75 punti e in sesta posizione.

Per la stagione 1992, la vettura venne mantenuta da Motor Sport Italia Srl e aggiornata alle specifiche IMSA con passaruota più larghi e altre modifiche. Secondo quanto riportato da Bonhams, l’auto sarebbe stata guidata da Giovanni Bonanno, Ernesto Vita e Stefano Buttiero nel corso della stagione.

Dopo alcuni anni di silenzio, l’Alfa Romeo 75 Turbo Evoluzione IMSA è ricomparsa nei radar nel 2002, quando venne acquistata da una concessionaria olandese. Successivamente, l’auto è rimasta in una collezione privata nei Paesi Bassi e partecipò ad alcune gare della serie Alfa Romeo Challenge.

Come testimoniato dalle varie foto, il modello si presenta in ottime condizioni ed è stato sempre oggetto di attenta manutenzione. Bonhams stima una vendita compresa fra 160.000 e 220.000 euro.



























































