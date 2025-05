Nuova Jeep Renegade: forse già a fine 2026 le prime immagini

Nuova Jeep Renegade che qui vi mostriamo in una recente reinterpretazione del designer automobilistico e creatore digitale Marco Maltese, è una delle prossime novità attese per quanto riguarda la casa automobilistica americana di Stellantis.

Entro fine del 2026 forse in arrivo le prime immagini della nuova Jeep Renegade

Di questa auto ancora si sa poco ed infatti il render che vi mostriamo è un mero esercizio di stile dato che per il momento non si sa davvero nulla o quasi su come sarà questa vettura. Ovviamente avrà uno stile simile a quello dei più recenti modelli di Jeep come la nuova Compass, la Avenger e la stessa Cherokee mostrata nelle scorse ore con le prime immagini ufficiali.

La nuova Jeep Renegade dovrebbe nascere su piattaforma STLA Small e avere dunque anche una versione completamente elettrica. Ci saranno in gamma di certo anche versioni ibride e molto probabilmente anche a benzina. Il motore più probabile che sarà installato sotto il cofano è il propulsore ibrido MHEV da 1.2 litri, già impiegato su altri SUV del gruppo Stellantis come l’Avenger, la Fiat 600 e l’Alfa Romeo Junior. Le dimensioni saranno leggermente più ampie del modello attuale per differenziarsi maggiormente da Avenger e avvicinarsi a Compass che nel frattempo è cresciuta ancora.

Si vocifera che entro la fine del prossimo anno potrebbero apparire le prime immagini senza veli del nuovo modello anche se una presentazione vera e propria non avverrà di certo prima del 2027. Sicuramente nel corso dei prossimi mesi emergeranno nuovi dettagli su questo atteso modello che non sarà più prodotto in Italia ma che continuerà a rimanere importante per la casa automobilistica americana.