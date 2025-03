Alfa Romeo Junior: com’è la variante Intensa del B-SUV

Lo speciale allestimento Intensa, oltre che sulle Giulia, Stelvio e Tonale, debutta anche sulla piccola Alfa Romeo Junior. Il nuovo B-SUV del Costruttore del Biscione, molto apprezzato in queste prime fasi di debutto sul mercato, si caratterizza ora per questa versione molto accessoriata che si pone praticamente al top della gamma delle attuali Alfa Romeo presenti in gamma.

L’Alfa Romeo Junior Intensa è destinata a chi cerca un’Alfa Romeo compatta e versatile senza rinunciare alla ricercatezza e alla sportività tipiche del Costruttore del Biscione. In questo nuovo allestimento Intensa propone caratterizzazioni in color oro, sulla carrozzeria e sui cerchi ruota, ovvero elementi in cuoio all’interno dell’abitacolo.

Sono tanti i dettagli in color oro che caratterizzano l’Alfa Romeo Junior Intensa

La variante Intensa della nuova Alfa Romeo Junior si caratterizza per alcuni dettagli che mettono in risalto particolari ben definiti del modello. Nello specifico viene utilizzata la colorazione oro per alcuni elementi della carrozzeria, colore che richiama lo spirito sportivo del marchio. Allo stesso tempo vengono resi disponibili esclusivamente due colorazioni da scegliere per la carrozzeria: il Rosso Brera e il Nero Tortona. Novità di questo allestimento è anche la disponibilità dello Scudetto nella medesima colorazione scelta per la carrozzeria, soluzione che magari potrebbe non piacere a molti.

Il richiamo alla colorazione oro viene riproposto anche sui cerchi da 18 pollici diamantati che al nero, colorazione principale del cerchio, aggiungono dettagli in colore oro appunto. All’interno dell’abitacolo troviamo elementi personalizzati grazie all’adozione di specifici rivestimenti in colorazione cuoio, su specifiche parti dei sedili che presentano sezioni rivestite in Alcantara così come il cruscotto e il volante. C’è poi il logo Alfa Romeo ricamato sui poggiatesta anteriori, anche questo in filato color cuoio come le cuciture sulle portiere, il volante e il bracciolo centrale che presenta la dicitura “Intensa” riportata anche sui fianchetti dei sedili anteriori traforati in grigio antracite.

La nuova Alfa Romeo Junior in allestimento Intensa propone di serie il Techno Pack che include il tetto apribile e completa un allestimento praticamente full optional. In tema di propulsori si può avere l’unità mild hybrid a trazione anteriore capace di 136 cavalli di potenza. Tuttavia la variante Intensa viene resa disponibile anche nella nuova versione Q4 da 145 cavalli di potenza, così come anche in quella elettrica da 156 cavalli di potenza. Attualmente però Alfa Romeo non ha comunicato i prezzi del listino di questo allestimento Intensa; si sapranno soltanto fra la fine di marzo e l’inizio di aprile quando il B-SUV potrà essere effettivamente ordinato.