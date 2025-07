Stellantis rafforza la sua rete e la strategia di prodotto per soddisfare le esigenze del mercato sudafricano

Intervenendo alla Stellantis Week 2025, Mike Whitfield, amministratore delegato di Stellantis Sud Africa e Africa subsahariana, ha ribadito l’impegno dell’azienda nei confronti del mercato locale, evidenziando progressi significativi nella sua rete di marchi e nel portafoglio prodotti. “Abbiamo una visione chiara: espandere la nostra presenza in Sudafrica e in tutta la regione subsahariana”, ha affermato Whitfield. “Questa crescita si basa su tre pilastri: consolidare i nostri marchi, rafforzare la presenza dei nostri concessionari e ricostruire la fiducia dei clienti attraverso consegne costanti e innovazione”.

Mike Whitfield, amministratore delegato di Stellantis Sud Africa ha ribadito l’impegno dell’azienda nei confronti del mercato locale

Stellantis è entrata nel mercato sudafricano quattro anni fa ed è ora il secondo OEM più grande nella regione del Medio Oriente e Africa (MEA). L’azienda continua a evolversi concentrandosi sulle sue persone, sui marchi iconici e su un approccio incentrato sul cliente.

Stellantis ha completato con successo il lancio del suo concept di concessionaria “brand house” in Sudafrica, consolidando i cinque marchi chiave Stellantis – Citroën, Peugeot, FIAT, Jeep e Opel – in 32 concessionarie monotetto per offrire ai clienti un accesso, una scelta e un servizio migliori. Solo cinque concessionarie Alfa Romeo indipendenti rimangono al di fuori di questa struttura.

Whitfield ha osservato che, con oltre il 60% del mercato sudafricano concentrato al di sotto della fascia di prezzo di R400.000, Stellantis si impegna a fornire i prodotti giusti ai clienti giusti. Ha affermato che la gamma Citroën C3, che include C3 e C3 Aircross, sta già riscuotendo un notevole successo, con l’imminente C3 Basalt destinata a completare una gamma competitiva nei segmenti accessibili delle berline B e dei SUV all’inizio del prossimo anno. L’azienda ha anche presentato il nuovo furgone Hola, progettato per le piccole imprese e gli operatori urbani.

Opel continua a consolidare l’offerta B2C di Stellantis, con l’arrivo di Opel Frontera all’inizio del 2026, che si unirà a Corsa, Mokka e alla nuova Grandland negli showroom. I marchi premium Jeep® e Alfa Romeo rimangono pilastri fondamentali del percorso di Stellantis, con nuovi entusiasmanti lanci previsti per entrambe le gamme. Sia Opel Grandland che Alfa Romeo Junior sono state presentate durante l’evento, ricevendo feedback positivi dai partecipanti.

La posizione di Peugeot sia nel crescente segmento dei SUV che nel mercato dei bakkie è rafforzata dal 2008 e dal Peugeot Landtrek, ora ufficialmente riuniti sotto il nuovo marchio di veicoli commerciali ProOne di Stellantis. Questa divisione riunisce le offerte commerciali di Citroën, FIAT e Peugeot, ottimizzando le soluzioni per flotte e aziende sudafricane di tutte le dimensioni.

Per ampliare ulteriormente la sua offerta di mobilità, Stellantis lancerà il marchio Leapmotor in Sudafrica, dopo il successo ottenuto a Mauritius, a partire dalla C10 REEV. Il marchio sarà disponibile presso concessionari Stellantis selezionati a partire da settembre, con il lancio di altri modelli previsto entro il prossimo anno, inclusi modelli completamente elettrici. Whitfield ha osservato che il lancio di questo marchio testimonia la continua evoluzione di Stellantis.

Il settore automobilistico sudafricano sta attraversando una profonda trasformazione, che richiede un’evoluzione strategica nell’approccio delle aziende al mercato per rimanere competitive e rilevanti. Storicamente, ogni marchio del Gruppo Stellantis ha sfruttato individualmente la propria partnership dedicata con WesBank con grande successo. “Per sfruttare al meglio la forza di ciascun marchio, uniremo tutte le partnership finanziarie in un unico accordo globale tra WesBank e Stellantis”, ha annunciato Whitfield.

Ha affermato che questa nuova partnership consentirà a Stellantis di sfruttare appieno l’immensa portata e la forza collettiva offerte dai suoi marchi per promuovere maggiori efficienze e opportunità.

Commentando la nuova partnership, Ghana Msibi, CEO di WesBank, ha dichiarato: “WesBank è profondamente onorata e orgogliosa di consolidare il rapporto con Stellantis, una delle più grandi e influenti aziende automobilistiche al mondo. La nuova alleanza strategica è in linea con l’impegno costante della Banca per migliorare l’accessibilità alla mobilità per i consumatori sudafricani e plasmare il futuro della mobilità nel Paese”.

La soddisfazione del cliente rimane un obiettivo fondamentale, rafforzato dal Customer Care Pledge di Stellantis. Il programma include una garanzia di 5 anni/100.000 km, supporto alla mobilità per i veicoli che richiedono una manutenzione estesa e assistenza stradale opzionale. Whitfield ha osservato che la disponibilità e l’accessibilità dei pezzi di ricambio sono migliorate in modo significativo anche grazie a una partnership strategica con DSV a Rosslyn, che ora ospita R500 milioni di scorte di pezzi di ricambio e supportata dal fornitore indipendente di ricambi di Stellantis, Eurorepar

Stellantis continua a concentrarsi sul raggiungimento della posizione di leader OEM continuando a investire nelle attività locali, nel personale e nell’esperienza del cliente. “Il Sudafrica è un mercato fondamentale per Stellantis e siamo pienamente impegnati a liberarne il potenziale, attraverso prodotti, innovazione e partnership significative”, ha concluso Whitfield.