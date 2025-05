Il Rally dei Nebrodi celebra il suo 25esimo anniversario tra auto moderne e storiche

Le tortuose strade che costeggiano i monti Nebrodi, uno degli scenari più affascinanti in Sicilia, affacciate sul meraviglioso mare della costa messinese, si trasformano in un palcoscenico d’eccezione per la 25esima edizione del Rally dei Nebrodi, nella due giorni 31 maggio-1 giugno.

Quest’anno la manifestazione sportiva registra numeri da capogiro. Sono ben 100 gli equipaggi iscritti alla competizione moderna e 11 i protagonisti nella sezione storica. Un successo che conferma il prestigio dell’evento, ormai un punto fermo nel panorama rallystico siciliano e nazionale, curato nei minimi dettagli dalla CST Sport.

La gara è valevole sia per il terzo round della Coppa Italia Rally IX Zona, sia per il Campionato Siciliano ACI Sport, e gode del pieno sostegno delle comunità locali e delle amministrazioni comunali coinvolte. Sono infatti tanti i big della classe Rally2-R5 pronti a infiammare il tracciato. Tra i favoriti per la vittoria assoluta troviamo Marco Pollara, prizzese, palermitano di nascita, navigato dal messinese Giuseppe Princiotto, alfieri di CST Sport. Pollara, reduce dalla vittoria al Rally del Sosio e da un sorprendente settimo posto alla Targa Florio nel Campionato Italiano Assoluto Rally, torna sui Nebrodi con grandi ambizioni.

Tra i nomi presenti alla manifestazione sportiva anche Emanuele La Torre da Pagliara, con Rosario Merendino alle note per il Team Phoenix, che guida una Skoda Fabia come Pollara. Sempre tra i migliori anche Marcello Rizzo e Antonino Pittella (Rally Team New Turbomark), e il duo Carmelo Galipò e Antonino Marino (Nebrosport), così come Giovanni Celesti e Mirko Lo Piano (EM Management), tutti piloti messinesi di grande esperienza.

Tra le storiche in passerella per questo Rally dei Nebrodi, vanno segnalate le undici auto d’epoca che raccontano la storia del rally. La coppia Gordon-Cicero si presenta su Ford Sierra, le R5 GT Turbo vedono a bordo Mistretta-Cangemi e Calabria-Calabria. Non poteva mancare la mitica A112 Abarth dei Marino e la BMW 2002 di Ricevuti-Catalano, oltre alla Fiat Ritmo Abarth, le Opel Corsa GSI e una Seat Marbella. Il tutto comporrà di certo un vero spettacolo per gli appassionati.