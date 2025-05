I successi a quattro ruote nella carriera di Antonio Filosa in Stellantis

Antonio Filosa, dirigente italiano con quasi 26 anni di esperienza nel mondo dell’automotive, si prepara a ricoprire il ruolo di CEO di Stellantis, uno dei principali gruppi automobilistici a livello globale. A partire dal 23 giugno 2025, prenderà ufficialmente il posto di Carlos Tavares alla guida dell’azienda, inaugurando una nuova era fatta di sfide internazionali e trasformazioni strategiche.

“Le mie origini italiane unite a un solido percorso internazionale guideranno Stellantis verso nuove opportunità globali”, ha affermato Filosa, sottolineando la propria visione lungimirante e l’impegno a condurre il gruppo attraverso le dinamiche complesse del mercato di oggi.

Il nuovo amministratore delegato ha mosso i primi passi nel settore all’interno del gruppo Fiat, dove ha scalato progressivamente posizioni di sempre maggiore rilievo. Tra i ruoli più significativi, spicca quello di CEO di Stellantis per il Sud America, dove ha dimostrato eccellenti doti di leadership e capacità di espansione nei mercati emergenti. Sotto la sua direzione, il gruppo ha registrato importanti risultati grazie all’introduzione di modelli pensati per le esigenze locali e orientati all’innovazione.

Tra i progetti di maggiore impatto si possono di certo elencare la Fiat Pulse, crossover compatto nato per il mercato brasiliano, che ha adottato soluzioni termiche e bio hybrid, rafforzando la strategia green dell’azienda; la Fiat Fastback, berlina-coupé dallo spirito dinamico, ha conquistato il pubblico latinoamericano con oltre 100.000 unità vendute e una variante sportiva Abarth; la scintillante Jeep Avenger, primo SUV elettrico del marchio Jeep, è stato insignito del titolo “Auto dell’anno 2024”, simbolo del percorso sostenibile intrapreso dal gruppo; il Jeep Wagoneer S, veicolo elettrico di fascia alta con 600 CV, testimonia il salto tecnologico del brand su piattaforma STLA Large e, a chiudere, il RAM Rampage, pick-up progettato e prodotto in Brasile, ha superato le 40.000 vendite in meno di due anni, spingendo l’espansione del marchio RAM anche oltre i confini nordamericani.

L’arrivo di Filosa alla guida del colosso nato dalla fusione tra FCA e PSA rappresenta un’evoluzione significativa. Il gruppo punta a rafforzare il proprio ruolo di protagonista in un settore in costante evoluzione, investendo in soluzioni sostenibili e tecnologie avanzate. Con il suo bagaglio interculturale e l’abilità nel coniugare visione globale e adattamento locale, Antonio Filosa promette di guidare Stellantis verso un futuro promettente.