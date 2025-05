Leapmotor produrrà i SUV ibridi Flex in Brasile

Nelle scorse ore il sito brasiliano Autos Segredos ha riportato che Stellantis produrrà i modelli ibridi di Leapmotor in Brasile, nello stabilimento di Porto Real (RJ). I primi SUV dotati del sistema ibrido REEV saranno disponibili sul mercato brasiliano, anche se l’inizio dell’assemblaggio locale non è ancora stato fissato ufficialmente e non avverrà prima del 2027.

Dal Brasile arriva la notizia che Leapmotor produrrà direttamente nel paese i suoi SUV ibridi Flex

Stellantis aveva precedentemente annunciato che questa unità produttiva sarebbe stata multimarca, senza specificare esplicitamente quali marchi sarebbero stati coinvolti. Tuttavia, come già menzionato, la Jeep Avenger sarà uno dei modelli prodotti lì a partire dal 2026. Inoltre, il marchio cinese sarà il terzo a beneficiare della produzione in questa struttura. La rivista Auto Esporte aveva anticipato in precedenza l’intenzione di Stellantis di localizzare la produzione dei modelli Leapmotor.

Inizialmente, la produzione dovrebbe iniziare in modalità Semi-Knocked Down (SKD), ovvero quando un’auto arriva nel paese di destinazione parzialmente smontata, con alcune parti pre-assemblate nella fabbrica di origine, come telaio, motore e carrozzeria, mentre altre vengono completate sulla catena di montaggio locale. Attualmente in Brasile le auto assemblate secondo il sistema SKD pagano il 18% di tasse.

Leapmotor passerà quindi alla produzione in regime Completely Knocked Down (CKD), in base al quale l’auto arriva nel Paese completamente smontata, con ogni componente separato. L’assemblaggio completo viene effettuato presso lo stabilimento locale e comprende ulteriori fasi di produzione, tra cui la saldatura della carrozzeria, la verniciatura e l’installazione del motore e dell’elettronica. In questo processo, il governo brasiliano applica un’imposta del 16%.

La produzione locale entrerà in una terza fase, che inizierà solo in un secondo momento, probabilmente con modelli basati sulla piattaforma LEAP 3.0, sviluppata internamente da Leapmotor. Questa architettura avanzata integra componenti come motori elettrici, CPU per la gestione del veicolo e sistemi di illuminazione a LED, offrendo così un controllo più preciso sulla qualità costruttiva e sulle prestazioni complessive dei modelli, tra cui figurano il C10 e il C16.