Jeep onora la sua tradizione con la Wrangler 4xe Willys ’41 Special Edition 

In omaggio all’originale SUV Jeep collaudato in battaglia, il leggendario Willys MB del 1941, il marchio Jeep presenta con orgoglio l’edizione speciale Wrangler 4xe Willys ’41 del 2025.

La nuova Jeep Wrangler 4xe Willys ’41 del 2025 celebra l’iconico modello

“Otto decenni dopo aver consolidato una reputazione di capacità fuoristrada, design semplice e versatilità resistente, lo spirito dell’originale Willys MB vive in tutto ciò che facciamo presso il marchio Jeep”, ha affermato Bob Broderdorf, vicepresidente senior e responsabile del marchio Jeep Nord America. “La nuova Wrangler 4xe Willys ’41 del 2025 è una testimonianza di quella tradizione. È una celebrazione del nostro passato che ci ispira, mentre continuiamo a spingere i confini delle capacità e dell’innovazione.”

La Wrangler 4xe Willys ’41 del 2025 trae spunto anche dall’amato concept Jeep ’41 , che ha fatto notizia all’Easter Jeep Safari del 2022. L’annuale evento fuoristrada a Moab, nello Utah, è la mecca per gli appassionati e dove il marchio presenta concept car che spingono i confini del design e delle capacità e ispirano i futuri modelli di produzione.

La Jeep Wrangler 4xe Willys ’41 del 2025 presenta un nuovo colore della vernice esterna ’41 ispirato al verde militare, che evoca immediatamente lo spirito dell’originale Willys MB. Gli esclusivi cerchi in alluminio da 17 pollici verniciati nella stessa tonalità sono avvolti in aggressivi pneumatici all-terrain da 33 pollici.

Il team di progettazione Jeep ha realizzato le decalcomanie Willys / 4XE sul lato del cofano per onorare la leggendaria tradizione militare del marchio. Rifinite in un Drab Blue fedele all’epoca, queste decalcomanie richiamano la stencil originale di fabbrica imposta dall’esercito americano sulle Willys MB durante la seconda guerra mondiale. I designer Jeep hanno fatto in modo che il colore e lo stile riproducessero in modo autentico l’estetica utilitaristica dell’epoca, catturando lo spirito robusto e funzionale che ha definito i veicoli originali e che continua a essere un segno distintivo ancora oggi. Altre decalcomanie esclusive ispirate all’esercito adornano l’esterno, amplificando ulteriormente l’omaggio all’eredità di questo modello speciale.

All’interno, la Wrangler 4xe Willys ’41 è dotata di interni esclusivi con sedili in tessuto Heritage color marrone chiaro, inserto cruscotto in tessuto color verde oliva e medaglione del cambio ’41. Per massimizzare la libertà di scelta all’aria aperta, i tetti disponibili includono un hardtop in tinta con la carrozzeria, un tetto elettrico Sky One-touch e un’esclusiva capote in tela color marrone chiaro in arrivo. Le caratteristiche standard includono un bloccaggio posteriore per una migliore trazione e paraurti in acciaio anteriore e posteriore per una maggiore protezione fuoristrada.

La Wrangler 4xe ibrida plug-in esclusiva per la categoria è la PHEV più venduta in America da tre anni di fila. Il suo avanzato gruppo propulsore mostra perfettamente oltre 80 anni di evoluzione tecnica da quando quei motori “Go Devil” originali alimentavano la Willys MB. Il sistema 4xe esclusivo della categoria combina un motore a benzina turbocompresso da 2,0 litri, due motori elettrici e un pacco batterie ad alto voltaggio per fornire 49 miglia per gallone equivalente (MPGe), 21 miglia di autonomia completamente elettrica e zero ansia da autonomia. Il gruppo propulsore fa parte di un’iniziativa di elettrificazione globale che sta trasformando il 4xe nel nuovo 4×4.

L’edizione speciale Jeep Wrangler 4xe Willys ’41 del 2025 ha un prezzo di vendita consigliato dal produttore statunitense di $ 59.930. Gli ordini sono ora aperti insieme al resto della gamma Wrangler del 2025 e saranno negli showroom dei concessionari Jeep prima della fine dell’anno solare.