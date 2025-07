Leapmotor e Gruppo Noviello al Giffoni Film Festival 2025

Leapmotor, realtà emergente nel settore della mobilità elettrica, sarà protagonista al Giffoni Film Festival 2025 come Mobility Partner ufficiale. Al suo fianco ci sarà il Gruppo Noviello, che parteciperà in qualità di co-partner per sostenere un’iniziativa all’insegna dell’innovazione e della sostenibilità. La collaborazione tra Leapmotor e il Festival punta a offrire un’esperienza nuova, promuovendo valori legati al rispetto dell’ambiente, alla tecnologia e alla condivisione intergenerazionale.

Leapmotor avrà un ruolo centrale al Giffoni Film Festival 2025

La 55ª edizione del Giffoni Film Festival si svolgerà dal 17 al 26 luglio 2025 a Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno. Anche quest’anno l’evento richiamerà migliaia di ragazzi: sono infatti attesi oltre 4.500 giovani giurati provenienti da più di 40 Paesi del mondo e da 400 città italiane. Il Giffoni continua così a essere un punto di riferimento internazionale per il cinema dedicato ai più giovani, con un programma ricco di anteprime, incontri con registi e attori, laboratori creativi e numerose attività culturali pensate per il pubblico under 18.

Leapmotor avrà un ruolo centrale al Giffoni Film Festival 2025, con un impegno su due fronti. Durante l’evento, i modelli elettrici del brand garantiranno un servizio di mobilità ecologica per gli ospiti, offrendo spostamenti confortevoli, silenziosi e a zero emissioni, con l’obiettivo di contribuire concretamente alla sostenibilità dell’evento. Inoltre, sarà presente un’area espositiva dedicata ai veicoli Leapmotor, tra cui la city car totalmente elettrica T03 e il SUV high-tech C10. Il pubblico potrà così scoprire da vicino i modelli e la visione del marchio.

“Essere parte del Giffoni Festival 2025 significa per noi portare la mobilità sostenibile tra le persone, in un contesto di energia positiva e condivisione,” ha affermato Federico Scopelliti, Country Manager di Leapmotor Italia. “Con la nostra gamma vogliamo dimostrare che l’innovazione e la tecnologia possono essere accessibili, sostenibili e alla portata di tutti.” Leapmotor e Gruppo Noviello invitano il pubblico a partecipare a un’estate di cinema e mobilità green.