Fiat Panda MY26: cambiano motori e allestimenti, le principali novità

Fiat Panda MY26 è il nuovo Model Year a cui secondo indiscrezioni la casa torinese starebbe già lavorando da un po’ e che probabilmente sarà svelato entro fine anno. Si tratta del consueto aggiornamento con cui ogni anno Fiat rinnova la sua auto che continua ad essere il modello più venduto in Italia, cosa che accade ormai da moltissimi anni.

Ecco che novità ci saranno per Fiat Panda MY26 in arrivo verso fine anno

Secondo recenti indiscrezioni provenienti da fonti ben informate, Fiat starebbe pensando di apportare novità agli allestimenti e alla gamma di motori. Per quanto riguarda gli allestimenti si vocifera di un aumento nel loro numero con il passaggio dagli attuali due a tre. Con l’arrivo del model year 2026, la gamma Fiat Panda potrebbe essere articolata in tre versioni: una base, una top di gamma (probabilmente chiamata Pandina) e un allestimento intermedio ancora senza nome.

È possibile che Fiat riutilizzi denominazioni già adottate su altri modelli, come RED e La Prima. Un cambiamento significativo riguarderà il motore: la potenza del mild hybrid da 1.0 litri attualmente da 70 CV sarà ridotta a 65 CV (48 kW), per adeguarsi alle nuove normative europee sulle emissioni (Euro 6E Bis).

La stessa evoluzione tecnica potrebbe coinvolgere anche la nuova Fiat 500 Ibrida, attesa entro la fine dell’anno, che potrebbe passare dagli attuali 71 CV a 65. Al momento, si attendono conferme ufficiali da parte del costruttore, ma le informazioni raccolte indicano chiaramente una strategia orientata alla conformità ambientale e alla razionalizzazione della gamma. Ribadiamo che per il momento si tratta di semplici indiscrezioni e dunque attendiamo conferme ufficiali che arriveranno con la presentazione del nuovo Model Year che come detto dovrebbe avvenire verso fine anno come del resto avviene quasi sempre in questi casi.