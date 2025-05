Nuova Fiat 500 ibrida: fa discutere la presenza del cambio manuale

Nei giorni scorsi Stellantis ha annunciato che dalle linee dello stabilimento di Mirafiori sono uscite le prime unità di preserie della nuova Fiat 500 ibrida. L’annuncio è stato accompagnato anche dalle prime immagini del nuovo modello che avrà il compito di rilanciare la produzione nello stabilimento di Stellantis dopo un 2024 da incubo e un inizio di 2025 altrettanto difficile.

Ecco perchè molto probabilmente la nuova Fiat 500 ibrida è stata dotata di cambio manuale

Tra le immagini pubblicate da Stellantis della nuova Fiat 500 ibrida una mostrava l’abitacolo e in essa spiccava la presenza del cambio manuale. Si nota con chiarezza la presenza del pomello del cambio, che tra l’altro sembra identico a quello montato sulla versione a benzina della Fiat 500 del 2007. Questo dettaglio fa ipotizzare, con un buon grado di probabilità (anche se non si può affermare con assoluta certezza), che la futura versione ibrida della 500 sarà equipaggiata con un cambio manuale. A questo punto, molti appassionati e utenti nei forum e sui social si chiedono il motivo di una scelta simile: perché optare per un cambio manuale su un’auto pensata principalmente per l’utilizzo urbano e nei piccoli centri, dove un cambio automatico sarebbe molto più comodo?

La risposta, molto probabilmente, è da ricercare in una motivazione piuttosto pragmatica: contenere i costi. Adottare un cambio manuale consente infatti di mantenere basso il prezzo finale, rendendo il modello accessibile a un pubblico più ampio. Se i piani di Fiat seguiranno la tabella di marcia prevista, la nuova 500 ibrida dovrebbe avere un prezzo di partenza attorno ai 17.000 euro, in linea con il listino dell’attuale 500 Hybrid.

Non tutti sono d’accordo su questa scelta. Trattandosi di una city car il cambio automatico secondo molti sarebbe stata la scelta migliore. Ovviamente non possiamo escludere che vi siano anche versioni con un cambio di questo tipo. Ricordiamo infine che la nuova Fiat 500 ibrida disporrà di un motore FireFly aggiornato da 1.0 litro per 71 cavalli.