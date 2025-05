Riccione romba di passione: torna l’Abarth Color Show

Domenica 1 giugno, la città di Riccione si trasformerà in un palcoscenico dinamico dove motori ruggenti e note rock si fonderanno in un evento spettacolare. Ecco che torna l’attesissimo Abarth Color Show, una manifestazione dedicata alla celebre sportiva dello Scorpione, icona globale di design, performance e passione su quattro ruote.

La giornata si aprirà alle 8:30 in Piazza Unità, con l’arrivo di circa 200 vetture Abarth provenienti da ogni angolo d’Italia e dalla Svizzera. Un’esposizione esclusiva che, fino alle 10, permetterà agli appassionati di ammirare da vicino questi bolidi compatti ma grintosi, prima della partenza in carovana verso il borgo di Gradara, per una parentesi tra storia e motori.

Il vero cuore pulsante dell’evento batterà però nel pomeriggio, con il rientro delle auto a Riccione. A partire dalle 17, le Abarth saranno nuovamente in mostra lungo viale San Martino, viale Gramsci, piazzale Marinai d’Italia e piazzale San Martino, trasformando l’intera area in una sorta di museo a cielo aperto dell’ingegneria automobilistica italiana. A fare da colonna sonora, un DJ set live accompagnerà i visitatori fino alla mezzanotte, mentre i rombi dei motori lasceranno spazio alla musica dal vivo dei Radio Kom, la nota cover band tributo a Vasco Rossi.

Dalle 21 in poi, il pubblico potrà rivivere i grandi successi del rocker modenese, in un’esplosione di energia tra motori e musica. Alla grande manifestazione dedicata al mondo Abarth non mancherà l’area food, posizionata sul lungomare tra piazzale Marinai d’Italia e San Martino, con una selezione di food truck che proporranno specialità e drink per ogni palato.

Organizzato da Abarth Club Romagna e Riccione Abissinia, con il patrocinio del Comune di Riccione, l’Abarth Color Show conferma la sua crescita. Infatti, nel 2023 erano presenti 104 auto, salite a 154 nel 2024 e quest’anno arrivate a 200 veicoli e 27 club. Un appuntamento sempre più amato dagli appassionati.