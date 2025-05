Nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio: il CEO Ficili conferma che saranno termiche ed elettriche

In occasione della presentazione del libro sulla genesi della nuova Alfa Romeo 33 Stradale durante il concorso d’Eleganza di Villa d’Este 2025, il CEO della casa automobilistica milanese Santo Ficili parlando con la stampa ha confermato che le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio saranno sia elettriche che termiche e ci stupiranno. Dunque viene confermata l’indiscrezione di qualche tempo fa secondo cui le future Quadrifoglio avrebbero continuato ad avere un motore termico anche se al momento non è ancora chiaro di quale motore si tratterà.

Le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio stupiranno con i motori termici, parola di Ficili

A quanto pare potrebbe essere il pole position il motore V6 Nettuno di Maserati di cui Santo Ficili è pure CEO. Al momento non ci sono conferme che sia proprio questo il motore scelto per le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio ma Santo Ficili ha parlato in maniera entusiasta di questo motore a Villa d’Este e questo fa pensare a molti che alla fine possa essere proprio un’evoluzione di questo motore a muovere le future versioni top di gamma di Giulia e Stelvio. In questa occasione Ficili ha pure rilasciato qualche dichiarazione a proposito dello stile della nuova Alfa Romeo Stelvio dicendo che si partirà da quello della 33 Stradale a cui però saranno aggiunte alcune novità inedite.

Tra le altre caratteristiche che non mancheranno secondo Ficili nelle nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio e anche nel resto della gamma saranno la sportività, la guidabilità, l’estetica, il giusto mix tra digitale e analogico e il piacere di guida. Secondo Ficili Alfa Romeo nei prossimi anni dovrà realizzare auto facili da guidare che possono aiutare il guidatore ma senza distrazioni.

Dunque le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio saranno anche termiche e non saranno le uniche versioni con motore a combustione. Questa è sicuramente una bella notizia ma allo stesso tempo suscita qualche preoccupazione perchè come vi abbiamo detto ieri proprio questa sarebbe la causa di ritardi nel debutto di queste vetture che potrebbero essere posticipate quanto meno nelle versioni termiche. Infatti la STLA Large è una piattaforma che era stata pensata soprattutto per l’elettrico e quindi ci sarebbe qualche difficoltà di adattamento per i motori termici. Infatti si parla di un ritardo addirittura all’autunno del 2027. Al momento non ci sono conferme ufficiali ma gli ultimi comunicati del gruppo non sembrano smentire queste ipotesi.