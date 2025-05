Successo di Stellantis ad Autopromotec 2025

Stellantis ha lasciato un segno importante alla 30ª edizione di Autopromotec, partecipando con due stand che hanno ben rappresentato l’ampiezza e la solidità della sua rete post-vendita. L’evento è stato l’occasione per mettere in luce alcune delle realtà chiave del gruppo, a partire da Distrigo HUB, la rete di distribuzione di ricambi multimarca con 34 sedi operative in Italia, e Eurorepar Car Service, specializzata in manutenzione e riparazione per veicoli di ogni marca, con circa 800 centri attivi sul territorio.

Presenza di forte impatto quella di Stellantis alla 30a edizione di Autopromotec

Un’attenzione particolare è stata dedicata anche ai partner e ai prodotti Stellantis, con un focus sulla gamma di ricambi Eurorepar. Uno dei due stand, invece, era interamente dedicato al progetto di Circular Economy, dove protagonista è stata la linea SUSTAINera, pensata per promuovere una mobilità sempre più sostenibile e accessibile.

L’intera partecipazione è stata orientata all’innovazione e alla sostenibilità, dimostrando come Stellantis stia evolvendo la propria offerta post-vendita per adattarsi alle esigenze di tutti i clienti e dei loro veicoli, lungo tutto il ciclo di vita. All’interno dello stand Stellantis ad Autopromotec, grande attenzione è stata riservata alla presentazione delle tre principali gamme di ricambi, ognuna pensata per rispondere a diverse esigenze di manutenzione e sostenibilità:

Gamma Originale Mopar: Rappresenta l’eccellenza in termini di qualità e affidabilità. Progettati secondo i più rigorosi standard OEM, questi ricambi utilizzano materiali premium e sono sottoposti a severi test di collaudo. L’obiettivo è garantire massima sicurezza, comfort e durata, contribuendo a preservare nel tempo il valore del veicolo.

Gamma Eurorepar by Stellantis: Una delle proposte multibrand più articolate sul mercato, con oltre 17.000 referenze distribuite in oltre 100 Paesi. È pensata sia per veicoli Stellantis con più di tre anni, sia per modelli di altri costruttori. Include ricambi per manutenzione ordinaria, usura, componenti meccanici, pneumatici, lubrificanti e, da poco, anche carrozzeria. In Italia, nel 2024, ha registrato una crescita del fatturato del 40% rispetto all’anno precedente, a conferma della sua solidità e rilevanza.

Gamma SUSTAINera: La linea che incarna l’impegno di Stellantis per una mobilità più sostenibile. Fondata sui principi dell’Economia Circolare, si basa sulla strategia delle 4R: REMAN (rigenerazione), REPAIR (riparazione), REUSE (riutilizzo) e RECYCLE (riciclo). I prodotti SUSTAINera garantiscono prestazioni paragonabili a quelle dei ricambi nuovi, riducendo però l’impatto ambientale e offrendo un vantaggio economico a clienti e operatori del settore.

La partecipazione di Stellantis all’evento ha ribadito il suo impegno strategico nel supportare i professionisti dell’aftermarket con un’offerta ricca, qualificata e accessibile. Un approccio orientato non solo all’innovazione e alla qualità, ma anche alla responsabilità ambientale e alla centralità del cliente in ogni fase del ciclo di vita del veicolo.