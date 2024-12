Stellantis SUSTAINera Circular Economy Hub in Italia segna il primo anno di progressi

I componenti rigenerati confluiscono nella gamma SUSTAINera, che rappresenta l’alternativa sostenibile all’interno dell’offerta post-vendita completa di Stellantis, volta a fornire ai clienti (automobilisti, professionisti della manutenzione e della riparazione) prodotti e servizi accessibili, senza compromettere la qualità e preservando l’ambiente, riducendo gli sprechi e l’utilizzo di nuove risorse del pianeta.

Il Circular Economy Hub SUSTAINera contribuisce alla decarbonizzazione di Stellantis e al piano strategico Dare Forward 2030

L’offerta di veicoli usati SPOTiCar confluisce nei veicoli ricondizionati, che rispondono ad elevati standard qualitativi. Parallelamente, l’attività di demolizione dei veicoli (veicoli fuori uso e R&D) alimenta il canale dei ricambi Reuse: i pezzi recuperati ancora in ottime condizioni vengono venduti dal partner di Stellantis B-Parts tramite la sua piattaforma on-line ( www.b-parts.com ), leader nella vendita di ricambi usati originali multimarca sia a privati ​​che a riparatori tramite la rete Stellantis AfterSales. Se non riutilizzabili, i pezzi vengono inviati alla rete di riciclo esterna per il recupero dei materiali.

Il business generato da tutte queste attività è sostenibile in quanto contribuisce alla riduzione dell’impatto ambientale, è redditizio e contribuisce direttamente all’obiettivo di raggiungere oltre 2 miliardi di euro di ricavi derivanti dall’economia circolare entro il 2030, nell’ambito del programma Dare Forward 2030.

L’hub all’avanguardia dedicato all’economia circolare si estende su una superficie complessiva di 73.000 metri quadrati, di cui ben 55.000 metri quadrati sono stati recuperati da una struttura precedentemente parzialmente inutilizzata, conferendo così nuova vita a un’area che altrimenti sarebbe rimasta in disuso. Attualmente, l’hub offre occupazione a circa 500 dipendenti altamente qualificati, un risultato che si avvicina considerevolmente, con un anno di anticipo, all’ambizioso obiettivo iniziale di raggiungere i 550 collaboratori entro il 2025.

Il modello operativo dell’hub è progettato per ottimizzare le efficienze e massimizzare le sinergie tra le diverse attività svolte, grazie anche a una stretta integrazione verticale che coinvolge materiali e processi produttivi. Questo approccio non solo rappresenta un esempio concreto dell’impegno costante di Stellantis verso la sostenibilità ambientale, ma contribuisce anche a scrivere un nuovo capitolo significativo nella storia dello stabilimento di Mirafiori, consolidandone il ruolo centrale nel panorama industriale moderno.