Nuova Alfa Romeo Stelvio: tutte le novità a circa un mese dalle prime immagini

Tra poco più di un mese dovrebbero essere rivelate le prime immagini senza veli della nuova Alfa Romeo Stelvio. Infatti il prossimo 24 giugno in occasione dei 115 anni di Alfa Romeo ci sarà sicuramente un’anticipazione del modello di seconda generazione anche se in teoria una presentazione vera e propria non dovrebbe ancora esserci dato che prima di inizio 2026 gli ordini non si apriranno e anche per la produzione si dovrà aspettare la metà del prossimo anno.

Ecco cosa sappiamo a proposito della nuova Alfa Romeo Stelvio a poco più di un mese dalle prime immagini senza veli

Al momento della nuova Alfa Romeo Stelvio sappiamo che nascerà su piattaforma STLA Large, sarà leggermente più grande della versione attuale e sarà prodotto a Cassino. Sappiamo anche che il suo design cambierà molto rispetto al modello attuale come si evince da quanto dichiarato dai dirigenti del biscione ma anche dalle foto spia del prototipo camuffato e dai primi teaser. Qui vi mostriamo un recente render che dovrebbe offrire un’idea abbastanza vicina alla realtà di quello che sarà lo stile definitivo del SUV di segmento D.

A proposito del design della nuova Alfa Romeo Stelvio, il suo stile riprenderà l’eleganza della recente Alfa Romeo Junior, distinguendosi per un frontale deciso con scudetto diamantato e gruppi ottici sdoppiati. Le luci diurne a LED, posizionate in alto, si combinano con i proiettori verticali per creare una firma luminosa unica che esalta il carattere del marchio. Sul retro, i fari a LED disegnano una V rovesciata che incornicia la scritta “Alfa Romeo” in corsivo, sostituendo il classico emblema tondo, mentre il lunotto affilato richiamerà in un certo qual modo lo stile della Tonale.

Per quanto riguarda la gamma dei motori della nuova Alfa Romeo Stelvio, se in un primo momento si pensava sarebbe stata composta solo da motori elettrici al 100 per cento, adesso possiamo dire con certezza che ci saranno uno o più motori termici. Si dovrebbe trattare di sistemi ibrid con il Mild Hybrid che quasi certamente caratterizzerà la versione entry level del SUV mentre una versione Quadrifoglio con V6 elettrificato sembra essere sempre più probabile ogni giorno che passa. Quanto alle elettriche dovrebbero andare dai 350 cavalli della versione entry level fino ai quasi mille della top di gamma con due motori e trazione integrale. Sarà presente in gamma anche una versione EREV a lunga autonomia con oltre 1.200 km di autonomia.

Per quanto riguarda i prezzi al momento non si conoscono ancora ma sembra possibile si possa partire da circa 60 mila euro per la versione mild hybrid entry level mentre le elettriche partiranno presumibilmente da circa 70 mila euro. Per le versioni top di gamma è facile immagine una cifra vicino ai 100 mila euro.