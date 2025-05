Fiat e Abarth: Andrea Laura Siro Brigiano è stata nominata Responsabile Comunicazione Stampa 

FIAT ha annunciato un importante cambiamento all’interno della Direzione Comunicazione Stampa dei marchi FIAT e Abarth. A partire dalle prossime settimane, Andrea Laura Siro Brigiano assumerà ufficialmente il ruolo precedentemente ricoperto da Danilo Coglianese, segnando così una nuova fase nella strategia comunicativa dei due brand.

Fiat: Andrea Laura Siro Brigiano assumerà ufficialmente il ruolo precedentemente ricoperto da Danilo Coglianese

Coglianese, a partire dal 1° luglio, sarà chiamato a ricoprire un nuovo incarico di rilievo, diventando responsabile della gestione degli Eventi per l’Europa Allargata, area strategica per le attività del gruppo automobilistico. Questo passaggio di consegne si inserisce in un più ampio processo di riorganizzazione e rafforzamento delle attività di comunicazione e promozione dei marchi FIAT e Abarth, con l’obiettivo di affrontare con maggiore efficacia le sfide di un mercato in continua evoluzione. La nomina di Brigiano rappresenta un segnale di continuità e, al tempo stesso, di rinnovamento all’interno del team dedicato alla comunicazione istituzionale e prodotto.

Andrea Laura Siro-Brigiano, nuova responsabile della Direzione Comunicazione Stampa di FIAT e Abarth, porta con sé un solido background internazionale e un’esperienza significativa nel settore della comunicazione e del brand management. Nata a Dallas, Texas, ha completato un Master in International Management e Marketing, un Master in Fashion & Luxury Brand Management all’Istituto Marangoni di Milano e ha ottenuto una Certificazione in Disruptive Strategy presso la Harvard Business School.

La sua carriera ha avuto inizio nel 2012 come Worldwide Corporate Communications Assistant Manager presso Roberto Cavalli, per poi proseguire in realtà prestigiose come Michael Kors, Bottega Veneta e Cybex. In queste aziende ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità, guidando le attività globali di Comunicazione, Relazioni Pubbliche, Social Media e Relazioni VIP/industria. Nel nuovo incarico, riporterà direttamente a Olivier Francois, CEO di FIAT e Chief Marketing Officer di Stellantis a livello globale, contribuendo a rafforzare il posizionamento dei brand FIAT e Abarth in un contesto sempre più competitivo.

Danilo Coglianese, Nato a Napoli, ha conseguito una laurea triennale in Economia e una magistrale in Marketing e Comunicazione. Ha iniziato la sua carriera nel 2000 presso il BMW Group, ricoprendo diversi ruoli in marketing e comunicazione. Dopo i primi anni nella filiale italiana della rete vendita, si è trasferito presso la sede centrale in Germania per ricoprire ruoli a livello globale. È entrato in FCA nel 2018 come Responsabile Comunicazione EMEA per FIAT e Abarth e, all’interno di Stellantis, ha assunto il ruolo di Vice Presidente Comunicazione Globale FIAT e Abarth. Nel suo nuovo ruolo, riferirà a Eligio Catarinella, responsabile Regional Marketing Performance & Events di Stellantis Enlarged Europe.