Stellantis: a Orano la seconda edizione della International Suppliers Convention

Stellantis ha tenuto la seconda edizione della sua International Suppliers’ Convention a Orano il 20 e 21 maggio. L’evento ha riunito oltre 75 aziende del settore automobilistico, sia locali che internazionali, per presentare le ambizioni industriali di Stellantis in Algeria e la sua visione per lo sviluppo di un’industria automobilistica locale competitiva. L’evento ha accolto oltre 200 partecipanti.

Stellantis ha riunito oltre 75 fornitori algerini e internazionali per condividere la sua visione industriale per l’Algeria

Presieduto da Samir Cherfan, Direttore operativo di Stellantis Middle East and Africa, all’evento hanno partecipato Samir Chibani, Wali di Orano, Ministro dell’Industria, Alberto Cutillo, Ambasciatore d’Italia in Algeria, e Omar Rekkache, Direttore generale dell’Agenzia algerina per la promozione degli investimenti.

Samir Cherfan ha dichiarato a margine dell’evento: “Questa seconda edizione della convention riafferma il nostro impegno nella costruzione di un ecosistema automobilistico sostenibile in Algeria. Siamo lieti di aver riunito i nostri partner locali e internazionali per presentare la portata del nostro progetto e i notevoli progressi compiuti dal suo lancio, per celebrare i nostri successi e invitarli a unirsi al nostro percorso industriale in Algeria “.

La seconda edizione dell’International Suppliers Convention è pienamente in linea con la strategia di Stellantis volta a contribuire in modo significativo alla nascita di un settore automobilistico competitivo e sostenibile in Algeria. Ha riunito fornitori di componenti e parti, sia algerini che internazionali, che hanno potuto approfondire le prospettive industriali di Stellantis nel Paese e i meccanismi di supporto implementati dalle autorità algerine per promuovere gli investimenti.

Durante la convention, i fornitori hanno avuto l’opportunità di partecipare a una serie di workshop organizzati congiuntamente dalle autorità algerine e da Stellantis. Gli incontri sono stati incentrati su tematiche fondamentali per lo sviluppo dell’ecosistema industriale locale.

Tra gli argomenti trattati c’erano le dinamiche legate all’import/export, con un focus sul nuovo sistema digitale doganale, i diversi regimi economici disponibili e i meccanismi di facilitazione già attivi. Si è parlato anche dell’insediamento industriale, approfondendo temi come l’accesso ai terreni produttivi, la semplificazione tramite sportelli unici, gli incentivi fiscali e il coordinamento tra le istituzioni.

Un altro punto chiave è stato quello delle risorse umane: si è discusso dell’importanza di attrarre talenti, creare sinergie con gli istituti di formazione e promuovere lo sviluppo delle competenze locali. Non è mancata poi un’attenzione specifica al supporto ai fornitori, in particolare alle PMI, con interventi mirati a rafforzare gli standard di qualità, favorire il trasferimento di know-how e condividere storie di successo che ispirano e motivano l’intero settore. A completamento della giornata, i partecipanti hanno visitato lo stabilimento FIAT di Tafraoui, dove hanno potuto toccare con mano le ambizioni industriali di Stellantis in Algeria.

Questa convention riflette l’impegno di Stellantis nella sua strategia di “localizzazione profonda” in tutta la regione, volta a raggiungere l’autonomia della catena di approvvigionamento. Attraverso questo approccio, Stellantis prevede di costruire veicoli nella regione per la regione , con l’obiettivo di raggiungere oltre il 90% di autonomia produttiva locale entro il 2030, posizionandosi come l’operatore più localizzato in Medio Oriente e Africa.

Nell’ambito dell’evento, Stellantis ha firmato quattro nuove lettere di intenti con i fornitori, portando il numero totale di partner di livello 1 a 12 per la fornitura di parti e componenti allo stabilimento di Tafraoui: Martus, per la produzione di sedili per autoveicoli, Purem, per la produzione di sistemi di scarico, Sigit – ACS, per la produzione di componenti in plastica e Silverton, per sistemi di altoparlanti

Attraverso queste partnership, Stellantis punta a favorire l’emergere di una base di fornitori locali in grado di coprire oltre il 30% del contenuto dei veicoli prodotti nello stabilimento di Tafraoui e di creare il primo ecosistema automobilistico completamente integrato dell’Algeria. Questo slancio è pienamente in linea con l’ambizione regionale di Stellantis: diventare il produttore di automobili leader in Medio Oriente e Africa, con l’obiettivo di raggiungere un milione di veicoli venduti entro il 2030.