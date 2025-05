Katell Plunet assume la carica di responsabile dell’economia circolare presso Stellantis Europe

Stellantis rafforza il proprio impegno nel campo della sostenibilità con la nomina di Katell Plunet a Direttore dell’Economia Circolare per la regione Europa. La comunicazione ufficiale è stata diffusa attraverso il profilo LinkedIn della business unit Sustainera, che riunisce e coordina tutte le attività legate all’economia circolare dell’azienda, oltre a gestire l’offerta eco-responsabile di ricambi e servizi.

Stellantis ha appena annunciato la nomina di Katell Plunet a Direttore dell’Economia Circolare per la regione Europa

Katell Plunet ha espresso grande entusiasmo per il nuovo incarico, dichiarando: “Sono davvero entusiasta di poter guidare le iniziative di Stellantis verso un futuro più sostenibile, promuovendo pratiche innovative di economia circolare che riducano l’impatto ambientale e favoriscano la circolarità delle risorse.” Questa nomina rappresenta un passo importante nella strategia di Stellantis volta a integrare la sostenibilità in tutte le fasi del ciclo produttivo e dell’offerta commerciale.

Con oltre vent’anni di esperienza nel settore automobilistico, Katell Plunet ha costruito una carriera professionale incentrata principalmente sul post-vendita. Prima di questo nuovo ruolo, dal 2021 ha ricoperto il ruolo di Direttore delle azioni commerciali nell’aftermarket indipendente di Stellantis Europe, con la missione strategica di guidare e coordinare le attività multimarca del gruppo. In precedenza, dal 2018 al 2021, ha lavorato nel gruppo PSA come responsabile marketing per Eurorepar in Europa.

Prima di entrare a far parte dell’azienda produttrice, Katell Plunet ha trascorso 13 anni presso Valeo , dove ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali. Dal 2015 al 2018 è stata responsabile della divisione tecnica e comunicazione. Ha poi supervisionato la strategia di Valeo Service attraverso l’organizzazione e la gestione di tutti i servizi tecnici.