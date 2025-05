Fiat Grande Panda: quella col cambio manuale arriva entro fine anno

C’è spazio per una gamma sempre più completa nel listino della nuova Fiat Grande Panda. Entro la fine del 2025 il costruttore torinese, così come confermato dal CEO del marchio Olivier François, lancerà sul mercato una nuova variante equipaggiata con un cambio manuale. Sebbene al momento non si conoscono ulteriori dettagli, l’unica cosa che François ha ammesso pare sia stata legata al fatto che questa prossima versione con trasmissione manuale non avrà a disposizione un propulsore ibrido.

La volontà del costruttore potrebbe quindi essere legata alla necessità di incrementare i dati di vendita della Fiat Grande Panda, proponendo una variante di approdo dal prezzo allettante. Da qui la volontà di esulare dall’ibrido e concentrarsi su una trasmissione manuale, oggi sempre meno diffusa ma ancora comunque apprezzata da più parti. Difficilmente ci si dovrà aspettare una migrazione dell’unità endotermica da 1.0 litri e 71 cavalli di potenza che troveremo sotto il cofano della nuova Fiat 500 Ibrida attesa anch’essa entro fine anno.

La prossima Fiat Grande Panda con cambio manuale dovrebbe essere equipaggiata col 1.2 turbo

Sebbene quindi il CEO di Fiat non abbia rilasciato ulteriori dettagli, durante la presentazione del listino della nuova Fiat Grande Panda ibrida, è più facile attendersi che la variante con cambio manuale della nuova Grande Panda possa adottare l’unità da 1.2 litri sovralimentata. La stessa che già utilizza già la nuova Citroën C3 nella variante di approdo dotata di un prezzo di approdo molto interessante e appunto di un cambio manuale, al quale viene affidata la gestione della trasmissione.

Olivier François

Parliamo della possibilità di adottare il 3 cilindri 1.2 turbo da circa 100 cavalli di potenza, ovvero una versione depotenziata e priva dell’utilizzo del motore elettrico piazzato sul cambio del 1.2 da 110 cavalli di potenza. Di certo anche all’interno dell’abitacolo sarà approntato un piccolo stravolgimento nell’area del tunnel centrale, vista la necessità di adottare una leva del cambio per la trasmissione manuale di cui era priva fino ad oggi la Fiat Grande Panda. Trattandosi di un modello globale, la volontà del costruttore rimane quella di produrre circa 300.000 unità di Grande Panda ogni anno puntando su una produzione diversificata su almeno tre siti produttivi su scala globale. Imperativo che passa da una gamma in attesa appunto di questa versione dotata di cambio manuale e anche dell’attesa, e già pseudo annunciata, variante 4×4.