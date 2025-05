Fiat Grande Panda Hybrid: l’elettrificazione è ora accessibile a tutti

FIAT ha presentato la nuova Fiat Grande Panda Hybrid, che rappresenta un passo importante nella sua strategia globale che amplia l’accesso alla mobilità sostenibile. Dopo l’esordio della versione 100% elettrica, arriva ora l’attesa variante ibrida, che segna il ritorno del marchio nel cuore del segmento B. Pensata per la città, unisce design iconico, tecnologia moderna e convenienza, riaffermando lo spirito accessibile e innovativo che ha reso celebre FIAT nel mondo. Con questo modello, il marchio rafforza il suo impegno verso un futuro più sostenibile, mantenendo al centro l’italianità e la semplicità d’uso.

Fiat Grande Panda Hybrid è ora disponibile in tutta Europa

Il progetto Grande Panda non è solo un’auto; è il fondamento di una nuova famiglia di veicoli globali sviluppata interamente sotto la guida della sede centrale FIAT e del Centro Stile di Mirafiori, a Torino. Dai suoi primi bozzetti al suo lancio, la Grande Panda incarna lo spirito del marchio italiano e si impegna a fornire soluzioni intelligenti e inclusive al mondo. Con dimensioni compatte e personalità inconfondibile, riflette i valori di funzionalità, sostenibilità e design emozionale.

La nuova Grande Panda Hybrid si basa sulla piattaforma Smart Car di Stellantis, un’architettura multi-energia altamente flessibile che supporta motorizzazioni sia ibride che elettriche. Pensata per adattarsi ai mercati globali, questa base consente alla vettura di rispondere a diverse esigenze regionali. Con dimensioni compatte — 3,99 metri di lunghezza, 1,76 di larghezza e 1,58 di altezza — la Grande Panda offre uno spazio interno sorprendentemente ampio e pratico, con cinque posti comodi e soluzioni intelligenti per la vita urbana.

Al centro del progetto c’è la versione ibrida, protagonista di una nuova fase nella mobilità intelligente ed elettrificata. La Grande Panda Hybrid è equipaggiata con il propulsore T-Gen3: un tre cilindri turbo da 1,2 litri capace di erogare 110 CV, abbinato a una batteria da 48 V agli ioni di litio e a un cambio automatico a doppia frizione eDCT a 6 marce. Il sistema include anche un motore elettrico da 21 kW, un inverter e una centralina elettronica, offrendo una guida fluida, silenziosa ed efficiente, ideale per affrontare il traffico cittadino e ridurre consumi ed emissioni.

Il sistema ibrido della Grande Panda è progettato per offrire vantaggi tangibili nella guida quotidiana. Grazie a tecnologie avanzate come l’e-launch, l’e-creeping e l’e-parking, l’auto può muoversi in modalità completamente elettrica durante le manovre a bassa velocità, raggiungendo fino a un chilometro di percorrenza a zero emissioni sotto i 30 km/h. Queste funzioni garantiscono una guida più fluida e silenziosa, ideale per gli spostamenti urbani, contribuendo al tempo stesso a ridurre consumi e emissioni di CO₂. Un ruolo fondamentale in questo processo lo gioca il ciclo di combustione Miller, noto per la sua efficienza, affiancato dal cambio automatico eDCT a doppia frizione, che assicura transizioni rapide e morbide, migliorando il comfort complessivo e incarnando lo spirito “easy drive” che contraddistingue il marchio FIAT.

Sul piano del design, la Grande Panda reinterpreta in chiave moderna l’iconico modello degli anni ’80, mantenendone il carattere distintivo ma arricchendolo con elementi contemporanei. Il profilo a cuneo e l’aspetto deciso conferiscono alla vettura una forte presenza visiva. I fari anteriori a LED con design PXL richiamano il mondo dei videogiochi rétro, mentre i fanali posteriori cubici e i montanti oscurati contribuiscono a definire un’estetica originale e riconoscibile. Il carattere autentico della vettura è ulteriormente enfatizzato da dettagli come la scritta “PANDA” in rilievo 3D sulle portiere, il logo “FIAT” ben visibile sul posteriore e una grafica lenticolare unica posizionata sul montante C. La possibilità di scegliere tra diversi colori esterni, condivisi con la versione elettrica BEV, e tra tre allestimenti – Pop, Icon e La Prima – consente ai clienti di personalizzare la vettura in base al proprio stile e alle proprie esigenze.

L’abitacolo sorprende per lo spazio offerto in rapporto alle dimensioni compatte della vettura. La Fiat Grande Panda Hybrid vanta infatti la migliore larghezza alle spalle della sua categoria e propone numerosi vani portaoggetti modulari, pensati per offrire soluzioni pratiche e intelligenti in ogni angolo. Il design interno è vivace ed espressivo, con una tinta predominante Blu Tasmania impreziosita da dettagli giallo brillante sulla plancia, sull’infotainment e sulle cuciture dei sedili. Il bagagliaio da 412 litri è perfetto per le esigenze della vita quotidiana e dei viaggi in famiglia, mentre il cruscotto da 13 litri, di cui 3 in un singolo vano, rappresenta un ulteriore esempio di funzionalità studiata nel dettaglio.

L’impegno di FIAT verso la sostenibilità si riflette anche nella scelta dei materiali. La plancia BAMBOX, realizzata con tessuto Bamboo Fiber Tex, contiene il 33% di vere fibre di bambù e si distingue per l’estetica naturale e innovativa. Inoltre, ogni Grande Panda integra materiali riciclati derivanti da 140 cartoni per bevande, trasformati in Lapolen Ecotek, una plastica blu dalla finitura metallica che viene impiegata in varie parti dell’abitacolo, dimostrando una concreta attenzione all’economia circolare.

I tre allestimenti disponibili permettono di soddisfare esigenze diverse in termini di dotazioni e stile. La versione Pop propone un equipaggiamento essenziale ma completo, con sistemi di assistenza alla guida, climatizzatore manuale, strumentazione digitale da 10 pollici, cambio automatico, freno di stazionamento elettrico e una postazione per smartphone con tecnologia NFC che semplifica l’accesso alle funzioni digitali. L’allestimento Icon eleva l’esperienza a bordo grazie a uno schermo touchscreen da 10,25 pollici con sei altoparlanti, fari e luci posteriori full LED, e la possibilità di arricchire ulteriormente la dotazione con pacchetti opzionali dedicati alla tecnologia, allo stile e al comfort invernale. Infine, l’allestimento La Prima rappresenta la sintesi di tutte le innovazioni e il massimo della dotazione disponibile, offrendo un’esperienza di guida moderna, sostenibile e ricca di contenuti.

Al top di gamma di Fiat Grande Panda Hybrid, l’allestimento La Prima combina tutti i pacchetti, con cerchi in lega da 17 pollici, finiture interne premium e l’utilizzo esclusivo del rivestimento in fibra di bambù BAMBOX per la plancia. È la versione più completa, elegante e tecnologicamente avanzata della gamma.

Sicurezza e connettività sono al centro dell’esperienza di guida a bordo della Fiat Grande Panda Hybrid. Tutti gli allestimenti sono dotati di una suite ADAS completa, che include Cruise Control, Limitatore di velocità, Frenata di sicurezza attiva, Assistenza al mantenimento di corsia, Avviso di attenzione del conducente e Avviso di apertura porte. L’allestimento LA PRIMA offre inoltre sensori anteriori e una telecamera posteriore.

La connettività è supportata dal quadro strumenti digitale da 10″, dal touchscreen centrale da 10,25″ e dal mirroring wireless dello smartphone. I clienti beneficiano di numerose porte USB-C, di un pad di ricarica wireless e di una perfetta integrazione digitale. FIAT offre due pacchetti di servizi: Connect ONE, che include Chiamata di Emergenza, Assistenza Stradale e Rapporti sullo Stato del Veicolo; e Connect PLUS, che include Trova Veicolo e altri servizi per migliorare la manutenzione, come informazioni sul veicolo e avvisi sullo stato del veicolo, disponibili tramite l’app mobile FIAT. In futuro saranno disponibili servizi aggiuntivi per ampliare il portafoglio di servizi connessi.

Sono disponibili più di 100 accessori originali per arricchire l’esperienza della Grande Panda, consentendo ai clienti di personalizzare il proprio veicolo con lettere laterali ecosostenibili, pannelli porta colorati e persino pratiche barre portatutto per una maggiore flessibilità di carico.

Progettati per riflettere la doppia anima della vettura, retrò e moderna, giocosa e funzionale, questi accessori sottolineano la versatilità della Grande Panda e l’attenzione di FIAT allo stile di vita dei clienti. La Fiat Grande Panda Hybrid è ora disponibile presso le concessionarie di tutta Europa, con un prezzo di partenza inferiore a 19.000 €, portando l’entusiasmo e l’innovazione della mobilità elettrificata a un pubblico più vasto che mai.