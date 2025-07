Stellantis Fleet & Business Solutions ospita l’evento internazionale “European Driving Experience”

Stellantis Fleet & Business Solutions, la divisione di Stellantis responsabile del mercato Fleet e B2B, ha riunito ieri a Balocco i suoi 50 principali clienti europei per l’evento “European Driving Experience”. L’obiettivo dell’incontro, guidato da Joel Verany, responsabile di Stellantis B2B Enlarged Europe, era quello di “costruire uno spirito di squadra” e condividere il nuovo approccio dell’azienda a questo mercato, incentrato su relazioni più dirette, processi semplificati e un’offerta di servizi più proattiva.

Giovedì 3 luglio, tra Balocco e Arese, Stellantis Fleet & Business Solutions ha tenuto la terza edizione della “European Driving Experience”

A supporto di questo obiettivo, sono stati invitati anche i Key Account Manager internazionali di Stellantis, consentendo un dialogo diretto con i clienti chiave, tra cui grandi aziende e società di noleggio a breve e lungo termine. Joel Verany ha dichiarato: “È un grande onore per me ospitare questo evento, dove possiamo stare insieme e approfondire in modo pratico le reali esigenze dei nostri clienti, riallacciandoci a loro direttamente, seguendo un approccio altamente pragmatico”.

Durante la presentazione, è stata data particolare attenzione alla gamma crescente di servizi offerti da Stellantis Fleet & Business Solutions, erogati attraverso i suoi dipartimenti dedicati: Free2Move Charge Business fornisce soluzioni di ricarica complete per flotte, dalle valutazioni iniziali all’installazione e alla gestione dell’infrastruttura. Mobilisights, che offre dati sui veicoli in tempo reale per ottimizzare la gestione della flotta. Connect Fleet, una piattaforma web che analizza i dati per ridurre al minimo i costi operativi e massimizzare l’efficienza. Stellantis Fleet Services, focalizzata sulla gestione a lungo termine della flotta, con soluzioni studiate per ottimizzare il costo totale di proprietà. Una delle principali novità presentate durante l’evento è stato il nuovo servizio dedicato “Care 4 Fleet”, un portale web internazionale supportato da oltre 80 operatori, attraverso il quale i clienti B2B possono prenotare appuntamenti, monitorare le consegne dei ricambi, ricevere consulenza tecnica ed estendere i contratti di noleggio.

“L’assistenza clienti”, ha continuato Joel Verany, “è uno dei valori fondamentali di Stellantis. Siamo sempre stati un’azienda incentrata sul cliente e la nostra divisione rafforza fortemente questo principio, mettendolo in pratica come vantaggio competitivo chiave in un mercato sempre più competitivo”.

Al termine della presentazione, gli ospiti si sono spostati sui quattro impegnativi tracciati del Balocco Proving Ground, dove hanno potuto provare e scoprire 70 modelli del portfolio del marchio Stellantis, inclusi gli ultimi modelli, e hanno potuto esplorare le offerte di conversione e personalizzazione dei veicoli commerciali di Stellantis Pro One. Attraverso il programma dedicato “Stellantis CustomFit”, l’azienda può personalizzare i veicoli in base alle specifiche esigenze dei clienti, sia direttamente in fabbrica che tramite una rete esterna di partner specializzati.

Joel Verany ha concluso: “È fondamentale che i nostri clienti possano sperimentare i nostri veicoli in prima persona. Solo così potranno apprezzare appieno non solo l’ampiezza della nostra gamma – che comprende 14 marchi e Leapmotor per soddisfare ogni esigenza di mobilità – ma anche la sua continua evoluzione tecnologica, che posiziona la nostra offerta all’avanguardia in un mercato B2B altamente dinamico, in cui la quota di Stellantis è in costante crescita dall’inizio dell’anno, sia sul mercato totale che nel segmento BEV”.