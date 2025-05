Fiat Professional rivoluziona la micromobilità con Tris: il primo veicolo elettrico a tre ruote di Fiat

FIAT compie un nuovo passo verso una mobilità più sostenibile con l’introduzione di Tris, un innovativo veicolo elettrico a tre ruote. Si tratta del primo modello di questo tipo per il marchio torinese, che arricchisce così l’offerta di FIAT Professional. Disponibile in versione cabinato, pianale e pick-up, TRIS è pensato per il microtrasporto urbano e coniuga design italiano, convenienza e funzionalità in un mezzo compatto a zero emissioni. Il suo debutto segna anche una tappa importante nella strategia di espansione internazionale, in particolare in Africa e Medio Oriente.

Fiat Professional introduce in Africa e Medio Oriente Tris, il suo primo veicolo elettrico a tre ruote

Olivier Francois, CEO di FIAT e Chief Marketing Officer di Stellantis a livello globale, ha commentato: ” Tris non è solo un nuovo mezzo di trasporto, ma una vera rivoluzione nel modo di intendere la mobilità nelle aree urbane. Frutto dell’ingegno del Centro Stile italiano, è stato pensato per affrontare con semplicità e concretezza le sfide quotidiane della città contemporanea. In un contesto segnato dalla crescente urbanizzazione e dalla necessità urgente di soluzioni di trasporto sostenibili, TRIS si presenta come una risposta accessibile, funzionale e a zero emissioni. Il progetto nasce con l’obiettivo di supportare lavoratori autonomi, microimprese e realtà con minori risorse, offrendo uno strumento affidabile ed economico per migliorare la mobilità e promuovere l’inclusione sociale. Il suo lancio nelle regioni del Medio Oriente e dell’Africa rappresenta un primo passo verso una mobilità dell’ultimo miglio più equa ed efficiente. Ma l’ambizione non si ferma qui: Tris parla una lingua universale fatta di praticità e sostenibilità, valori che possono trovare spazio anche nel mercato europeo, dove le esigenze di mobilità urbana stanno rapidamente evolvendo”.

Il nome “Tris” trae ispirazione dalle tre ruote del veicolo, dal suo design modulare e dalla caratteristica disposizione a tre luci a LED. La semplicità del nome garantisce una facile pronuncia in diverse lingue, consentendogli di entrare in sintonia con un pubblico globale eterogeneo.

Combinando sostenibilità, convenienza e praticità, Tris è una soluzione aziendale intelligente progettata per rispondere alle sfide della mobilità moderna, pur rimanendo fedele alla tradizione di innovazione ed eccellenza di FIAT Professional. Veicolo aziendale versatile, Tris è progettato per soddisfare un’ampia gamma di applicazioni professionali, dalla logistica urbana e dalle consegne dell’ultimo miglio alle attività mobili e ai servizi di trasporto essenziali. Le dimensioni compatte del veicolo, il propulsore elettrico e il design adattabile lo rendono una soluzione ideale per gli ambienti urbani congestionati e le aree in rapida crescita con economie in via di sviluppo.

Prodotto in Marocco, Tris sarà introdotto nei principali mercati della regione MEA, a dimostrazione dell’impegno di FIAT Professional per la mobilità per tutti. Offre una soluzione flessibile e scalabile: la sua convenienza, la facilità d’uso e i bassi costi di gestione lo rendono un veicolo inclusivo, abbattendo le tradizionali barriere all’acquisto di nuovi veicoli. Offrendo opzioni di leasing e leasing con opzione di acquisto, si rivolge a un più ampio spettro di utenti, dagli imprenditori locali ai lavoratori del settore privato.

Il TRIS di FIAT nasce da un forte orientamento all’efficienza e alla praticità. Grazie alla sua struttura modulare, disponibile in tre varianti – pianale, pick-up e telaio cabinato – offre soluzioni flessibili pensate per adattarsi a molteplici esigenze professionali. La versione pick-up è pronta all’uso per trasportare carichi diversificati, mentre le versioni pianale e cabinato permettono allestimenti su misura, realizzabili sia dai clienti che in collaborazione con i partner certificati FIAT Professional.

Pensato per semplificare la guida e ottimizzare il comfort, Tris elimina frizione e cambio, e integra un sistema di ricarica tramite presa da 220 V, senza necessità di caricatore esterno. L’abitacolo, progettato per garantire spaziosità e ergonomia, è ideale anche per lunghi turni di lavoro.

La struttura robusta, con telaio zincato anti-corrosione, assicura resistenza nel tempo anche in contesti difficili. Con dimensioni compatte (3,17 metri di lunghezza e 3,05 metri di raggio di sterzata), TRIS è perfetto per l’ambiente urbano. Il vano di carico, ampio 2,25 m², può contenere un europallet e supporta fino a 540 kg di carico utile (GVW: 1.025 kg). A bordo, un display digitale da 5,7” mostra dati fondamentali come autonomia e stato della batteria, offrendo un’esperienza di guida moderna e funzionale.

Anche l’accessibilità elettrica è una priorità, con una presa USB-C e una presa da 12 V che garantiscono la ricarica dei dispositivi in ​​movimento. Il sistema di illuminazione a LED del veicolo, caratterizzato dal nuovo design pixel caratteristico di FIAT, offre un’eccellente visibilità, rafforzando al contempo il suo stile distintivo. TRIS soddisfa gli standard di omologazione europei, integrando cinture di sicurezza a tre punti (conformi alle normative di sicurezza UE), illuminazione anteriore a LED con anabbaglianti attivabili dal motore, un cicalino di retromarcia e un serbatoio di lavaggio.

La batteria al litio da 6,9 kWh di Tris garantisce un’autonomia certificata di 90 km secondo il ciclo WMTC, perfettamente adeguata per affrontare le esigenze quotidiane di utilizzo professionale, sia in ambito urbano che extraurbano. Si tratta della stessa tecnologia consolidata già impiegata sulla Fiat Topolino, adattata in questo caso per un impiego lavorativo più intensivo, con prestazioni già testate su strada.

La ricarica è pensata per essere intuitiva e comoda: grazie al caricatore integrato, è possibile passare dallo 0 all’80% in appena 3 ore e mezza, mentre una ricarica completa richiede circa 4 ore e 40 minuti tramite una normale presa domestica. Una soluzione che consente ai professionisti di ricaricare il mezzo senza complicazioni, tra i turni o durante la notte.

Il motore elettrico da 48 V eroga una potenza massima di 9 kW e una coppia di 45 Nm, permettendo a Tris di raggiungere una velocità di 45 km/h. L’architettura del veicolo, che include un asse posteriore allargato, passo maggiorato e ruote da 12 pollici, assicura stabilità e aderenza anche su strade non perfettamente lisce, rendendolo adatto a diversi contesti, dal centro città alle aree rurali. A questo si aggiungeranno soluzioni connesse per la gestione delle flotte e il monitoraggio dei mezzi, rafforzando l’integrazione del veicolo nel mondo dei servizi digitali.

Sul fronte del comfort, Tris è progettato per ridurre la fatica e migliorare l’esperienza d’uso: l’ingresso facilitato, la postazione di guida ergonomica e gli ampi spazi interni rispondono alle esigenze dei professionisti che passano molte ore alla guida. Non mancano soluzioni pratiche come scomparti portaoggetti da 3 litri sul cruscotto e accessori sviluppati con Mopar e il Centro Stile FIAT, tra cui anche un tappetino resistente pensato per l’uso quotidiano.

Dal punto di vista estetico, Tris rappresenta una proposta senza precedenti nel panorama dei veicoli a tre ruote. Il suo stile distintivo, con luci anteriori a LED e proporzioni ben bilanciate, incarna l’eleganza funzionale del design italiano. Più di un semplice mezzo di trasporto, TRIS è un simbolo dell’evoluzione verso una mobilità elettrica professionale pratica, sicura e dal forte impatto visivo.