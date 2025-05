Fiat Professional presenta il nuovo sito web

Fiat Professional è orgogliosa di annunciare che il suo sito web, completamente rinnovato, è ora online, a partire dall’Italia e successivamente esteso gradualmente ad altri siti web nazionali. Questo traguardo rappresenta un passo fondamentale nella più ampia strategia digitale di FIAT, volta a migliorare significativamente l’esperienza e il coinvolgimento del cliente attraverso una presenza online unificata, intuitiva e incentrata sull’utente.

La piattaforma di Fiat Professional offre una navigazione migliorata e strumenti per semplificare il confronto dei modelli

Il nuovo sito web di Fiat Professional si presenta con un’identità digitale forte e uniforme, garantendo coerenza su tutti i canali online e confermando l’impegno del marchio nel restare al fianco dei propri clienti. La piattaforma è stata ripensata per offrire un’esperienza d’uso più semplice, trasparente e accessibile, permettendo agli utenti di orientarsi facilmente tra le informazioni, confrontare i modelli disponibili e interagire con il brand in modo diretto.

Un’attenzione particolare è dedicata alla disponibilità dei veicoli in pronta consegna e ai servizi post-vendita, pensati appositamente per i mezzi commerciali leggeri. I visitatori del sito possono anche accedere a contenuti specifici su ricarica, autonomia, noleggio e soluzioni finanziarie.

Per valorizzare l’identità di FIAT Professional, la gamma dei veicoli commerciali sarà presentata come una sezione autonoma all’interno del sito, mantenendo però un’integrazione coerente con l’universo FIAT per un’esperienza digitale fluida e completa.

Il nuovo sito web di FIAT Professional introduce diverse novità pensate per semplificare l’esperienza online degli utenti. Tra le principali migliorie spiccano le pagine dedicate ai veicoli, completamente rinnovate, che ora offrono schede tecniche dettagliate, opzioni di personalizzazione e immagini ad alta risoluzione. Una delle funzionalità più utili è il nuovo strumento di confronto, che permette di mettere fianco a fianco diversi modelli in base alle esigenze dell’utente. Basta compilare un semplice modulo per visualizzare immediatamente le soluzioni più adatte.

Il portale presenta anche una navigazione più fluida e veloce, con tempi di caricamento ridotti e un’interfaccia ottimizzata per smartphone e tablet, garantendo un’esperienza intuitiva su ogni dispositivo. Questo aggiornamento digitale rafforza la leadership di Fiat Professional nel settore dei veicoli commerciali e getta solide basi per future innovazioni digitali che continueranno a migliorare il modo in cui i clienti interagiscono con il marchio.