Hedmos 06, lancio ufficiale per il primo veicolo elettrico firmato Citroen-Peugeot e Dongfeng

Il mercato delle auto elettriche si arricchisce di un nuovo protagonista, e si tratta del “neonato” Hedmos, il brand emergente (ma frutto di una collaborazione già datata) di veicoli a energia sostenibile creato dalla joint venture Dongfeng Peugeot–Citroen (DPC). Questa ha ufficialmente presentato il suo primo modello full electric, il nuovo SUV compatto Hedmos 06.

Lanciato sul mercato cinese, l’Hedmos 06 è destinato al segmento mainstream dei veicoli elettrici, con un prezzo competitivo per il segmento compreso tra 100.000 e 150.000 yuan (ossia tra circa 14.000 e 20.800 dollari). Il prezzo ufficiale di listino si attesta a 125.800 yuan, ma è disponibile una promozione di lancio limitata a 108.800 yuan (circa 15.000 USD), rendendolo una delle proposte più allettanti nel panorama EV cinese.

Sul fronte del design, Hedmos adotta una filosofia stilistica ispirata all’eleganza francese, con forme scolpite, curve fluide e superfici tese che trasmettono dinamismo e leggerezza. Il look esterno si distingue per un interessante equilibrio tra sobrietà moderna e dettagli raffinati, pensato appositamente per incontrare il gusto estetico del pubblico cinese. Le dimensioni lo collocano nella fascia A+ dei SUV elettrici, con una lunghezza di 4,67 m, larghezza di 1,90 m, altezza di 1,61 m e un passo di 2,77 m, offrendo così una presenza su strada solida e uno spazio interno generoso.

Gli interni dell’Hedmos 06 sorprendono per minimalismo e tecnologia. Nell’troviamo un cruscotto digitale sottile, un volante a due razze, una console centrale intelligente con schermo touchscreen sospeso, inserti a più livelli e vani ben organizzati. Le bocchette d’aerazione esagonali aggiungono un tocco distintivo e moderno.

Sotto il cofano, l’Hedmos 06 è spinto da un motore elettrico da 215 cavalli, prodotto da Zhixin Technology Co. L’alimentazione è affidata a un pacchetto batteria da 62,3 kWh, che garantisce un’autonomia fino a 520 km secondo il ciclo CLTC. La ricarica rapida consente di passare dal 30% all’80% in soli 28 minuti, un dato interessante tra i SUV venduti nel mercato del Dragone.

Hedmos, un brand registrato ormai nel 2019 e lanciato ufficialmente il 3 marzo 2025, rappresenta un nuovo tassello della strategia elettrica di Dongfeng Peugeot-Citroën, frutto della collaborazione tra Stellantis Group e il gruppo cinese Dongfeng.