Incredibile ma vero: Fiat Punto nel 2025 in Italia è la seconda auto più venduta tra le usate

Fiat Punto è una vettura rimasta nei ricordi di molti nonostante sia uscita di produzione nel 2018. Ancora oggi nel nostro paese e non solo la vettura di Fiat gode di enorme popolarità e non stupisce che spesso in molti chiedano a gran voce il suo ritorno con una nuova generazione che siamo sicuri regalerebbe grandi soddisfazioni a Fiat. La casa torinese però per il momento non ci sente da quell’orecchio preferendo puntare su SUV e crossover nel segmento in cui un tempo dominava proprio la Punto.

Fiat Punto nel 2025 è la seconda auto usata più venduta nel nostro paese

Nonostante ciò un dato sorprendente è emerso per quanto concerne il mercato delle auto usate del nostro paese e cioè che Fiat Punto, considerando tutte le versioni con cui era presente sul mercato, rappresenta ancora oggi nel 2025 la seconda auto usata più venduta in assoluto in Italia. Nel 2025, la Fiat Panda si conferma l’auto più venduta in Italia, con 46.639 nuove immatricolazioni nei primi quattro mesi. A queste si aggiungono 67.140 unità di Panda usate vendute nello stesso periodo, per un totale di 113.779 vetture circolanti tra nuove e usate. La Panda domina così il mercato indipendentemente dall’anno o dalla motorizzazione. Al secondo posto sorprende la Fiat Punto, fuori produzione dal 2018, con 30.236 unità vendute da gennaio ad aprile 2025, confermando la sua popolarità tra gli automobilisti italiani.

Il boom delle immatricolazioni di auto usate “vecchie” si spiega principalmente con due fattori. Il primo è economico: molti italiani non possono permettersi un’auto nuova, che costa in media 30.000 euro, mentre l’usato offre risparmi consistenti, con Fiat Panda e Fiat Punto disponibili a prezzi molto accessibili. Il secondo motivo riguarda l’affidabilità: questi modelli semplici e robusti, con meccanica essenziale, sono considerati più durevoli e meno complicati rispetto alle auto moderne, troppo tecnologiche e spesso viste con diffidenza dagli automobilisti più tradizionali.

Insomma questa vettura ancora oggi dopo molti anni dalla fine della sua produzione continua ad essere molto di moda tra gli italiani che quando cercano una vettura usata pensano anche alla Punto come possibile opzione. Un ulteriore motivo per sperare che alla fine la casa torinese decida davvero di lanciare in futuro una nuova generazione.