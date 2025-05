Jeep presenta un inedito concept di tenda da tetto all’Overland Expo West

All‘Overland Expo West di Flagstaff, in Arizona, Jeep Performance Parts (JPP) by Mopar ha annunciato un’innovativa soluzione concettuale per il campeggio a bordo della Jeep Wrangler, svelando il concept ARTT (Awning and Rooftop Tent).

Il nuovo sistema sarà esposto durante l’Overland Expo West, in particolare sul concept Jeep Wrangler 4xe Sunchaser

Progettato specificamente per la Jeep Wrangler a quattro porte, il concept ARTT è stato creato in collaborazione con Dometic, leader mondiale nel settore del mobile living, per offrire un sistema completo, leggero, compatto e di alta qualità, che comprende tenda da tetto e tenda da tetto.

Le tende da tetto continuano a crescere in popolarità, ma la scarsa aerodinamica e il peso aggiuntivo in posizione elevata rappresentano spesso una sfida per gli appassionati di overlanding. Realizzato con un guscio in fibra di carbonio, il concept ARTT, aerodinamico e leggero, elimina la necessità di un pesante sistema di barre portatutto, agganciandosi in modo efficiente e sicuro direttamente al tetto della Jeep Wrangler.

Facilmente ripiegabile nel guscio leggero e aerodinamico in fibra di carbonio dell’ARTT, il concept ARTT include una tenda facile da montare che utilizza la tecnologia di gonfiaggio AIR Frame di Dometic e una veranda integrata che si apre a 270 gradi. All’interno della tenda, c’è spazio per un materasso matrimoniale. Un altro elemento chiave che differenzia l’ARTT dagli altri sistemi di tende da tetto è che l’interno dell’ARTT è accessibile dall’interno della Jeep Wrangler attraverso i pannelli di accesso rimossi. Inoltre, è incluso un gradino interno in fibra di carbonio che protegge la console centrale.

“Il concept leggero e compatto JPP Awning and Rooftop Tent è l’accessorio perfetto per i proprietari di Jeep Wrangler in cerca di avventure, che si tratti di lunghi viaggi overland o di una breve fuga nel fine settimana improvvisata”, ha dichiarato Mike Koval, vicepresidente senior e responsabile delle vendite del marchio Jeep. “Siamo entusiasti di vedere la reazione dei consumatori all’Overland Expo West al nostro nuovo concept innovativo per i nostri clienti appassionati del marchio Jeep”.

Il nuovo sistema JPP ARTT è presente sul concept Jeep Wrangler 4xe Sunchaser, recentemente presentato all’Easter Jeep Safari 2025 a Moab, nello Utah. Con un sorprendente flash solare e la carrozzeria bicolore nera satinata, la Wrangler 4xe Sunchaser, l’avventuriera per eccellenza, ora può trasportare tutto il necessario per attività di più giorni, dall’alba al tramonto. Diversi componenti esterni concept evidenziano l’estrema funzionalità di uno dei veicoli fuoristrada più performanti al mondo.

Il sistema concept JPP ARTT è stato sviluppato nell’ambito del programma di intraprenditorialità Stellantis Star*Up, un incubatore di idee per i dipendenti Stellantis che incoraggia il loro spirito imprenditoriale e la mentalità orientata al consumatore, creando prodotti e servizi di mobilità innovativi.