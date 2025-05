Alfa Romeo 4C con potenza ibrida? Il ritorno desiderato di una sportiva d’autore

Ritirata dal mercato nel 2020, l’Alfa Romeo 4C e la sua variante Spider hanno lasciato un’impronta indelebile nel cuore degli appassionati. Offrendo una struttura monoscocca in fibra di carbonio a un prezzo accessibile, la 4C era la sportiva a motore centrale più economica della sua epoca.

Dotata di un brillante motore quattro cilindri turbo e di un cambio a doppia frizione, la 4C sorprendeva per l’assenza del servosterzo e per il comando dell’acceleratore completamente meccanico, offrendo una connessione con la strada estremamente diretta e coinvolgente.

Nonostante non abbia mai brillato nelle vendite, la 4C non è mai stata pensata per conquistare i numeri, ma per rappresentare un esercizio di ingegneria pura e un manifesto sportivo firmato Alfa Romeo. L’obiettivo era chiaro ed era soprattutto quello di dimostrare che il marchio del Biscione sapeva ancora realizzare auto da guida vera, capaci di confrontarsi ad armi pari con icone come la Porsche Cayman e la Lotus Elise.

Mentre la Cayman brillava per la sua precisione chirurgica e la Lotus per la sua leggerezza da kart, la 4C imponeva al pilota un’interazione autentica, dove ogni curva richiedeva abilità, impegno e tecnica. Si trattava sostanzialmente di un’auto che ti premiava solo se si era all’altezza. Una caratteristica sempre più rara nel panorama automobilistico moderno.

Immaginare oggi una rinascita della 4C significa sognare una sportiva moderna che integra tecnologie ibride, magari ispirate alla Ferrari 296 GTB, pur restando fedele alla filosofia Alfa Romeo. Con un telaio in carbonio, un motore ibrido turbo da 300-350 CV e un design che richiama elementi iconici come la 8C Competizione o la Disco Volante, una 4C di nuova generazione potrebbe rappresentare il perfetto connubio tra passato e futuro.

L’attuale gamma è datata e le vendite stentano. Il brand ha bisogno di un nuovo modello. Ma non uno qualunque: servirebbe una vettura entusiasmante, in grado di accendere la passione e riportare Alfa Romeo tra i protagonisti della scena sportiva mondiale.