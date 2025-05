Jeep riconosciuto come il marchio più patriottico d’America per il 24° anno consecutivo

Il marchio Jeep è stato riconosciuto come il brand più patriottico degli Stati Uniti per un impressionante periodo di 24 anni consecutivi, secondo quanto emerso dall’edizione 2025 del sondaggio “Most Patriotic Brands” realizzato da Brand Keys. In un’analisi che ha coinvolto ben 1.350 marchi, i consumatori hanno selezionato Jeep come l’azienda che più di tutte incarna e rappresenta in modo autentico i valori fondamentali del patriottismo americano. Questo storico marchio, nato durante la Seconda Guerra Mondiale per supportare gli sforzi bellici, è oggi diventato un’icona nazionale, strettamente legata al concetto di libertà individuale, spirito d’avventura e connessione con la natura. Celebre per le sue leggendarie capacità off-road e per l’emozione che trasmette nel superare qualsiasi tipo di terreno, Jeep continua a essere simbolo di orgoglio, resistenza e indipendenza in tutto il territorio statunitense.

Jeep si è nuovamente aggiudicato il primo posto come marchio più patriottico d’America nel sondaggio annuale Brand Keys

“Essere nominato il marchio più patriottico d’America per quasi un quarto di secolo consecutivo ricorda semplicemente a chiunque sia mai salito a bordo di un veicolo Jeep ciò che sa già essere vero: possedere o guidare un veicolo Jeep porta con sé un profondo orgoglio”, ha dichiarato Bob Broderdorf, CEO del marchio Jeep. “Un marchio forgiato per la prima volta nella libertà oltre 80 anni fa, ora porta avanti quella libertà e quell’avventura, indipendentemente dalla strada che si trova ad affrontare. Siamo profondamente onorati dal legame che i clienti hanno con il nostro marchio e dai valori vitali che rappresenta per loro”.

“Il marchio Jeep è stato classificato come il marchio più patriottico d’America da Brand Keys fin dal nostro primo sondaggio, 24 anni fa”, ha dichiarato Robert Passikoff, presidente e fondatore di Brand Keys. “Jeep è considerato il più patriottico perché collega idee emotivamente cariche di libertà, tradizione militare, avventura e individualismo estremo allo spirito americano. Quando si tratta di Jeep, i consumatori non stanno semplicemente acquistando un veicolo, stanno affermando una vera identità culturale. E in un momento in cui la fiducia nelle istituzioni tradizionali è traballante, marchi come Jeep sono diventati rappresentanti emotivi dell’orgoglio nazionale. Meritano il nostro elogio e le nostre congratulazioni anche quest’anno!”

Brand Keys ha annunciato i 10 marchi più rappresentativi. La lista completa dei 50 marchi più patriottici sarà pubblicata il 9 giugno 2025. Per determinare la classifica del 2025, Brand Keys ha intervistato oltre 7.460 consumatori, di età compresa tra 18 e 65 anni, suddivisi per genere e appartenenza politica, e ha valutato 1.381 marchi in 143 categorie B2C e B2B, utilizzando i parametri di coinvolgimento emotivo di Brand Keys. Le valutazioni hanno valutato la risonanza del marchio per il singolo valore del patriottismo e il marchio Jeep è stato identificato come il migliore per affrontare le attuali sfide legate al patriottismo.

Il marchio Jeep invita apertamente a vivere la vita al massimo offrendo un’ampia gamma di veicoli, tra cui Cherokee, Compass, Gladiator, Grand Cherokee, Grand Cherokee L a tre file, Grand Cherokee 4xe, Wrangler, Wrangler 4xe (il PHEV più venduto in America), Wagoneer, Grand Wagoneer e, ora, la sua prima Jeep completamente elettrica negli Stati Uniti, la Jeep Wagoneer S. Il marchio Jeep e l’USO celebrano inoltre 17 anni di collaborazione per supportare e mantenere i membri delle forze armate statunitensi connessi a tutto ciò che dà significato al loro servizio.

Inoltre, attraverso il marchio Programma Jeep di incentivi militari, personale militare selezionato ha diritto a un bonus militare in denaro da utilizzare per l’acquisto di veicoli Jeep selezionati. Possono partecipare al programma militari in servizio attivo, in riserva, in pensione, in pensione di riserva, veterani con invalidità totale e veterani congedati con onore entro 12 mesi dalla data di congedo. L’offerta si applica all’acquisto e al leasing di veicoli Jeep selezionati del 2025 e del 2024.