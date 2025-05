Nuova Peugeot 208 GTI arriverà a giugno e potrebbe avere un motore Alfa Romeo

La nuova Peugeot 208 GTI diventerà davvero una realtà concreta e ha già una data ufficiale fissata per la sua presentazione: avverrà durante la leggendaria 24 Ore di Le Mans, l’11 giugno. Si tratterà di un ritorno estremamente atteso e significativo per la piccola sportiva firmata Peugeot, che riporterà in auge per la casa automobilistica francese la storica sigla GTI, una stirpe iconica assente dal 2021, anno dell’addio alla precedente generazione della 308 GTI.

L’11 giugno conosceremo la nuova peugeot 208 GTI che forse avrà un motore già conosciuto dai fan di Alfa Romeo

La nuova Peugeot 208 GTI farà il suo debutto con un approccio radicalmente diverso sia nel cuore che nell’anima: da ora in poi sarà proposta esclusivamente in versione elettrica, segnando un nuovo capitolo per il marchio nel settore delle compatte sportive. La nuova Peugeot 208 GTI avrà a disposizione lo stesso propulsore da 280 CV delle cugine Abarth 600e, Alfa Romeo Junior Veloce e Lancia Ypsilon HF, alimentato da una batteria da 54 kWh (la 208 elettrica standard ne ha una da 51 kWh), per un tempo 0-100 km/h nell’ordine dei 6 secondi e trazione anteriore.

È ancora presto, naturalmente, per parlare di modifiche tecniche, ma osservando nuovamente le altre piccole sportive del gruppo, ci aspettiamo sospensioni più basse, una revisione degli ammortizzatori, ruote più grandi e tutto il trattamento che la sigla GTI merita. Qui vi mostriamo alcuni render che ipotizzano così il design della nuova Peugeot 208 GTI che scopriremo tra poche settimane. Vedremo dunque se sarà davvero così la vettura del leone il cui ritorno è stato ufficialmente confermato nelle scorse settimane dal nuovo numero uno della casa automobilistica francese, l’amministratore delegato Alain Favey.