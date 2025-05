Nuova Alfa Romeo GTV: sarà così la futura versione?

Di una nuova Alfa Romeo GTV si parla spesso quando si pensa al futuro della casa automobilistica del biscione ma la verità è che al momento non c’è nulla di sicuro in proposito. Questo mitico nome potrebbe effettivamente tornare a far parte della gamma del brand milanese ma forse per denominare un modello che avrà poco o nulla in comune con la celebre vettura. Al momento comunque non c’è nulla di sicuro ma si tratta solo di voci. Si dice infatti che la futura vettura tra Junior e Tonale che sarà portata sul mercato entro il 2030 possa avere un nome che fa parte della storia del biscione e tra i vari che si fanno anche quelli di Alfetta e GTV.

Ecco come potrebbe apparire una nuova Alfa Romeo GTV nome che forse ritroveremo in futuro nella gamma del biscione

Altri invece pensano che la nuova Alfa Romeo GTV possa essere il nome utilizzato per la futura ammiraglia del marchio che riporterà il biscione nel segmento E e che al momento è stata soprannominata E-Jet. Nel frattempo sul web il designer automobilistico e creatore digitale Mirko del Prete ha immaginato come sarebbe una nuova GTV reinterpretando il modello che in passato ha fatto parte della gamma del biscione venendo prodotta dal 1995 fino al 2004.

Ovviamente si tratta di una reinterpretazione personalissima in quanto difficilmente lo stile di una nuova Alfa Romeo GTV sarebbe come quello di questo render fin troppo fedele al modello originale. Ed infatti molti tra gli alfisti stanno apprezzando questa creazione digitale proprio per questo motivo. A proposito di questa sua opera Mirko del Prete nella sua pagina di Instagram ha commentato: “Il ritorno di un mito? Seguendo le linee del passato distintive delle fiancate, lo scudo piccolo e i fari piccoli ecco la mia reinterpretazione di questa storica GT italiana”.