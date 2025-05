Fiat Titano: a sorpresa la versione Endurance sopravviverà nella sua gamma ma con queste novità

Fiat Titano 2026 è entrata ufficialmente in produzione presso lo stabilimento Stellantis di Córdoba, in Argentina, e si prepara a debuttare a breve sul mercato brasiliano. Secondo alcune indiscrezioni locali, la versione Endurance con trasmissione manuale a sei rapporti rimarrà disponibile nella gamma, affiancando le varianti Volcano e Ranch, dotate di cambio automatico a otto marce.

Fiat Titano: la versione Endurance con trasmissione manuale a sei rapporti rimarrà disponibile nella gamma del pickup

Il motore della versione Endurance è stato aggiornato: il precedente 2.2 Turbodiesel è stato sostituito con lo stesso propulsore già adottato su Fiat Toro, Ram Rampage e Jeep Commander. Con cambio automatico, sviluppa 200 CV e 45,9 kgfm di coppia, mentre con il manuale la coppia dovrebbe risultare leggermente inferiore. Tutte le versioni offriranno opzioni di trazione 4×2, 4×4 e 4×4 con riduttore.

Fiat Titano 2026 ha ricevuto dei miglioramenti alle sospensioni, per renderlo più confortevole, un punto su cui il pick-up è stato fortemente criticato. Il servosterzo diventa elettrico. A partire dalla versione Endurance base, la Fia Titano 2026 è dotata di freni a disco su tutte e quattro le ruote. Esteticamente non ci sono cambiamenti, poiché la versione base sarà dotata di sistemi di assistenza alla guida ADAS. Nella versione Ranch il radar è stato posizionato al centro della piastra paramotore.

In termini di sicurezza, la Fiat Titano Endurance 2026 manterrà i sei airbag di serie (due anteriori, due laterali e due a tendina), i freni ABS con EBD, i controlli di trazione e stabilità, il sistema di fissaggio dei seggiolini. Titano Endurance del 2026 manterrà i paraurti, gli specchietti e le maniglie delle portiere non verniciati, ricevendo una finitura nera.

La versione base mantiene i cerchi in acciaio da 17″, dotati di pneumatici 265/65 R17. Il prototipo Endurance vanta già la sua configurazione definitiva; la versione base non avrà di serie né la copertura del cassone né la protezione del cassone di carico. Progettato per il lavoro, il Fiat Titano Endurance 2026 è dotato di pavimento rivestito in vinile. Il rivestimento dei sedili è in tessuto bicolore. La Fiat Titano 2026 avrà una palette di colori rinnovata, con il Rosso Montecarlo come nell’esemplare avvistato, e altre opzioni in tonalità solide come il Nero Vulcano e il Bianco Banchisa. Quelle metallizzate saranno Bari Silver e Silverstone Grey.ini per bambini Isofix, tra gli altri dispositivi.