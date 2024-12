Alfa Romeo 155 con un valore da supercar, un esemplare da mezzo milione di euro

L’Alfa Romeo 155, lanciata nel 1992 e prodotta fino al 1997, rappresenta uno dei capitoli più significativi nella storia della casa del Biscione. Il modello, nato per prendere il posto dell’Alfa Romeo 75, ha segnato una svolta importante per il brand, portando con sé un design moderno e soluzioni tecnologiche innovative che hanno definito un’epoca.

Progettata per competere nel competitivo segmento delle berline compatte degli anni ’90, la 155 ha saputo distinguersi per il suo carattere unico e le sue prestazioni brillanti. Il design porta la firma del celebre Giorgetto Giugiaro, le cui linee pulite ed eleganti si mescolano a dettagli aggressivi che trasmettono un senso di dinamismo.

Un esemplare particolarmente raro e ricercato della 155, appartenente alla serie speciale realizzata per il campionato DTM del 1994, sarà protagonista dell’asta di RM Sotheby’s dal 4 al 5 febbraio. Questa Alfa Romeo, impeccabilmente restaurata nel 2017 da Fabrizio Pandolfi, è considerato praticamente nuova, con pochissimi chilometri percorsi e un valore stimato tra 500.000 e 600.000 euro. La vendita include anche un set di ricambi esclusivi.

La carrozzeria della Alfa Romeo 155 si distingue per un frontale affilato e una coda compatta, che insieme creano un look sportivo. Alla base del progetto c’è una piattaforma condivisa con altri modelli del Gruppo Fiat, come la Lancia Delta e la Fiat Tipo, una scelta che allora aveva permesso di ottimizzare i costi produttivi senza sacrificare qualità e performance.

Tra i punti di forza, l’utilizzo di materiali leggeri e resistenti, che hanno migliorato l’efficienza e le prestazioni complessive, rendendo la 155 una vettura versatile e adatta a diverse esigenze: dall’auto sportiva per i giovani, alla berlina confortevole per le famiglie.

Il legame tra la 155 e il mondo delle competizioni ha giocato un ruolo chiave nella sua popolarità. Protagonista in campionati prestigiosi come il Campionato Mondiale Turismo (WTCC) e il DTM, la vettura ha conquistato numerose vittorie, cementando la reputazione del Biscione nel motorsport. Ancora oggi, l’Alfa Romeo 155 resta una pietra miliare che incarna l’evoluzione del marchio negli anni ’90 e uno dei modelli più amati del Biscione.