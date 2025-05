Alfa Romeo celebra Jasmine Paolini e la sua doppia vittoria agli Internazionali d’Italia

Alfa Romeo celebra con orgoglio la straordinaria prestazione di Jasmine Paoline agli Internazionali d’Italia di tennis, che fanno parte dei circuiti ATP Tour Masters 1000 e WTA 1000. La travolgente doppia vittoria dell’atleta di Castelnuovo di Garfagnana, nella terra battuta del Foro Italico a Roma, è stata vissuta con entusiasmo dal pubblico, che ha espresso il suo orgoglio con grandissime manifestazioni di affetto.

Anche Alfa Romeo si fa portavoce di questo stato d’animo, per la gloria guadagnata nella cornice dell’Urbe da Jasmine Paolini, brand ambassador del “biscione“. Un motivo di soddisfazione e di compiacimento, sigillato ulteriormente da un fine settimana indimenticabile per lo sport italiano.

La tennista toscana, con le vittorie nel singolare e nel doppio (in coppia con Sara Errani), ha acceso l’entusiasmo di tutti, per il suo talento e per la sua grinta. Il suo risultato ha ulteriormente dato vigore al felice momento vissuto dal Belpaese nel mondo del tennis, dove sembrano non esserci limiti per gli atleti nostrani.

Dopo aver conquistato il titolo nel singolo di sabato, agli Internazionali d’Italia di Roma, Jasmine Paolini si è ripetuta nella giornata di domenica, aggiudicandosi il doppio femminile, con la già citata Sara Errani, battendo la coppia Gauff/Pegula in una finale mozzafiato.

La dedizione e il talento della tennista di Castelnuovo di Garfagnana sono due qualità che si sposano coi valori storici di Alfa Romeo. Ovvio che la casa del “biscione” senta il dovere di celebrare l’incredibile impresa della sua testimonial. Lo fa nel suo sito ufficiale e per bocca del responsabile marketing Cristiano Fiorio, che si esprime in questi termini:

“Con la vittoria agli Internazionali d’Italia, sia nel singolo che nel doppio, Jasmine ha dimostrato ancora una volta di essere una campionessa straordinaria, un esempio di tenacia e determinazione che con il suo sorriso disarmante ci ha fatto emozionare e gioire come italiani, appassionati e partners”.

La giovane tennista toscana esprime con autenticità i nobili valori della sportività italiana e, al tempo stesso, avvicina ulteriormente Alfa Romeo alle nuove generazioni, che seguono con grande interesse e ammirazione Jasmine Paolini. Con due titoli WTA 1000 in singolare e quattro in doppio, lei è oggi l’italiana più vincente nella categoria. La sua forza sul campo è travolgente, come lo fu per alcune auto del “biscione” scese in pista negli anni romantici del motorsport.