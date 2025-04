Stellantis celebra la 250.000esima Jeep Wrangler 4xe prodotta a Toledo

Il marchio Jeep ha recentemente raggiunto un importante traguardo produttivo, segnando la 250.000esima Jeep Wrangler 4xe uscita dalla linea di assemblaggio del Toledo Assembly Complex. Si tratta di un traguardo significativo non solo per lo stabilimento in Ohio, ma anche per l’offensiva di prodotto multi-energia di Stellantis.

Jeep Wrangler 4xe: a Toledo assemblata la 250.000esima unità del fuoristrada ibrido

La Jeep Wrangler 4xe è il veicolo ibrido plug-in più venduto negli Stati Uniti. Offre le leggendarie capacità, lo stile inconfondibile e la libertà della guida open-air del marchio Jeep, migliorate da un’innovativa tecnologia di propulsione. Essendo l’unico veicolo ibrido plug-in della sua categoria, la 4xe combina in modo esclusivo un motore a benzina turbocompresso da 2,0 litri, due motori elettrici e un pacco batterie ad alto voltaggio. Raggiunge un’autonomia di 80 km per gallone equivalente (MPGe) e 33 km in modalità elettrica, perfette per i tragitti quotidiani o per ore sui sentieri.

“Siamo entusiasti di celebrare la produzione della 250.000esima Jeep Wrangler 4xe”, ha dichiarato Bob Broderdorf, CEO del marchio Jeep. “Questo traguardo è una testimonianza della passione dei nostri stimati clienti e della dedizione e del duro lavoro dei nostri talentuosi dipendenti di Toledo Assembly. La possibilità di scegliere liberamente è un pilastro dell’esperienza Wrangler. Che si scelga questo innovativo PHEV, l’efficiente turbo a quattro cilindri, il robusto V6 o il potente V8 da 392 CV, c’è una Jeep Wrangler per ogni avventura.”

Il 250.000° modello è stato una Jeep Wrangler 4xe Willys del 2025, verniciata in Black Clear Coat e dotata di un tetto Freedom Top a tre pezzi, sedili in tessuto, pneumatici Mud-Terrain e altro ancora. Il veicolo Jeep è destinato a un cliente in California. “I dipendenti di Toledo sono orgogliosi di far parte della storia di questo veicolo iconico e di sapere che il loro lavoro influenza la vita dei clienti in tutto il mondo”, ha dichiarato Trezelle Jenkins, responsabile dello stabilimento di Toledo Assembly Complex. “Toledo è la patria della Wrangler da oltre 80 anni e siamo orgogliosi di partecipare alla sua continua evoluzione.”

La produzione della Jeep Wrangler 4xe è iniziata presso il Toledo Assembly Complex nel dicembre 2020. Viene assemblata insieme ai modelli Wrangler con motore a combustione interna. Tutti i modelli Jeep Wrangler per il mondo vengono assemblati a Toledo, Ohio, ed esportati ai clienti di tutto il mondo.

Oltre alla Wrangler 4xe, il marchio Jeep ha recentemente celebrato la produzione della 100.000esima Jeep Grand Cherokee 4xe, assemblata nel dicembre 2024 presso il Detroit Assembly Complex. La Grand Cherokee 4xe ha iniziato la produzione nella Motor City nell’agosto 2022 e oggi si classifica come il terzo veicolo elettrico ibrido plug-in più venduto negli Stati Uniti. Jeep è da tempo riconosciuto come il marchio più patriottico d’America, secondo il sondaggio annuale Brand Keys Most Patriotic Brands. Jeep ha mantenuto il primo posto dal 2001.