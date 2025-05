Fiat 500 in festa: a Civitanova Marche il raduno nazionale giunto alla 12esima edizione

Civitanova Marche si prepara ad accogliere nuovamente il vivace e pittoresco corteo delle Fiat 500 storiche, in occasione della 12esima edizione del Raduno Nazionale, che si terrà il primo giugno 2025.

L’evento dedicato alla mitica Fiat 500, ormai appuntamento fisso nel calendario degli appassionati, si svolgerà come sempre nel weekend della Festa della Repubblica, una scelta strategica che favorisce un’affluenza ancora più ampia grazie alla concomitanza con il ponte festivo. La manifestazione, organizzata dal gruppo “Gli Amici del Cinquino”, accoglierà gli equipaggi già da venerdì 30 maggio, dando il via a tre giornate all’insegna della passione per le auto d’epoca, dell’amicizia e del turismo motoristico.

Il sabato sarà dedicato all’accoglienza dei partecipanti con le loro Fiat 500. Stando al programma, i primi arrivi saranno accolti con un pranzo di benvenuto al ristorante Primo Piatto, seguito dal trasferimento presso il Camping Medusa di Porto Recanati, dove molti degli ospiti alloggeranno. La serata proseguirà in modo conviviale con la cena sociale al ristorante ‘Zia Emilia’, nelle immediate vicinanze del campeggio.

Il raduno vedrà la partecipazione di club e collezionisti provenienti da tutta Italia: dal Friuli Venezia Giulia alla Puglia, passando per Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Lazio, Abruzzo e Toscana, ulteriore dimostrazione di come l’amore per la Fiat 500 sia un linguaggio comune che attraversa tutte le regioni del Belpaese.

La giornata principale sarà quella di domenica 1 giugno, quando i partecipanti si ritroveranno in piazza XX Settembre a Civitanova Marche per le operazioni di registrazione. Dopo la colazione e la consegna del gadget commemorativo, partirà il tour itinerante che attraverserà il lungomare cittadino, per poi spingersi verso le colline dell’entroterra e concludersi nella suggestiva Città Alta. Gran finale previsto al ristorante ‘La Cipolla d’Oro’, dove si celebrerà la chiusura dell’evento. Si tratta di un’occasione davvero eccezionale per apprezzare l’Italia dei motori e del vintage su quattro ruote.