Nuove Jeep Renegade e Fiat Pandina: potrebbero essere i modelli della svolta per i brand

Nuove Jeep Renegade e Fiat Pandina sono due delle auto più attese tra quelle che i marchi del gruppo Stellantis lanceranno nel corso dei prossimi anni. Il loro debutto è previsto infatti prima del 2030. Non si esclude che le due auto possano arrivare prima del previsto, soprattutto la Pandina. Queste due auto suscitano grandi aspettative da parte dei rispettivi marchi ma anche dei tanti fan che si chiedono come saranno le future generazioni.

Ecco cosa sappiamo sulle nuove Jeep Renegade e Fiat Pandina

Nuove Jeep Renegade e Fiat Pandina infatti non solo potrebbero avere un ruolo di primo piano nelle future gamme di Jeep e Fiat ma addirittura potrebbero essere i modelli della svolta per i due brand di Stellantis chiamati nei prossimi anni a crescere ancora sul mercato a livello globale. La prima ad arrivare in teoria dovrebbe essere la futura Renegade il cui debutto potrebbe avvenire tra il 2027 e il 2028. Diciamo in teoria in quanto non è da escludere che l’arrivo della nuova Pandina possa avvenire qualche anno prima del previsto e dunque anticipare quello della Renegade. Molto dipenderà da come andranno le cose sul mercato per Fiat nei prossimi anni ed in particolare per l’attuale generazione di Panda.

Nuove Jeep Renegade e Fiat Pandina cambieranno molto rispetto alle attuali generazioni ed in meglio. Saranno pensate per fare bene nei rispettivi segmenti attraendo un gran numero di clienti anche chi fino a questo momento è rimasto lontano dai due brand potrebbe trovare accattivante la loro proposta. Si tratterà infatti di auto che nei rispettivi segmenti si caratterizzeranno per offrire un rapporto qualità prezzo davvero eccezionale con la vettura di Jeep che ovviamente sarà più sofisticata e tecnologicamente facendo parte comunque di un brand più esclusivo e di un segmento superiore.

Di certo un cambiamento importante è quello che riguarderà il design delle nuove Jeep Renegade e Fiat Pandina. Infatti le due auto subiranno un profondo cambiamento. La vettura di Jeep aumenterà di dimensioni e farà suoi alcuni elementi di design visti nelle recenti vetture di Jeep come Avenger e Wagoneer S. Inoltre cambierà piattaforma utilizzando la STLA Small e per la prima volta avrà in gamma anche versioni elettriche al 100 per cento che non saranno però le uniche presenti. Infatti è prevista la presenza di almeno una versione termica. La vettura purtroppo non sarà più prodotta a Melfi e quasi certamente finirà all’estero in uno degli stabilimenti di Stellantis sparsi per l’Europa. In pole position vi sarebbe la Spagna.

La Nuova Fiat Pandina invece non aumenterà di dimensioni rimanendo sempre intorno ai 3,6 metri ma cambierà piattaforma e motori adottando quelli della Fiat 500. Inoltre la vettura che continuerà ad essere prodotta in Italia a Pomigliano, avrà per la prima volta in gamma motori elettrici al 100 per cento. Ci saranno varie tipologie che differiranno a seconda di potenza e autonomia con prezzi molto concorrenziali grazie alle ultime tecnologie che nel frattempo Stellantis avrà implementato nel segmento delle auto elettriche. Dunque i prezzi saranno sicuramente in linea con quelli del modello attuale e ciò vale anche per le versioni elettriche. Già il prossimo anno avremo le idee più chiare su questi due importanti modelli.