Alfa Romeo Junior: a maggio 2025 in offerta a 250 euro al mese

Alfa Romeo Junior ha già raccolto in Europa e negli altri mercati in cui viene commercializzata quasi 40 mila ordini. Non a caso in tutti i mercati dove il SUV compatto è presente il biscione ha visto aumentare e non di poco le sue immatricolazioni. Alfa Romeo però non intende mollare la presa e in Italia ha previsto una promozione molto interessante per tutto il mese di maggio per acquistare il recente modello di segmento B.

Ecco l’offerta di maggio 2025 per acquistare in Italia Alfa Romeo Junior

Alfa Romeo propone interessanti offerte per la nuova Alfa Romeo Junior, il SUV compatto del Biscione, con formule di acquisto agevolate a partire da 250 euro al mese. La promozione riguarda il modello dotato di motore 1.2 Hybrid da 145 CV con cambio eDCT6, allestimento base, disponibile a 28.812 euro invece dei 30.400 di listino. Il finanziamento prevede un anticipo di 4.339 euro, 47 rate mensili da 250 euro e una maxi rata finale di 18.349 euro, con TAN 5,49% e TAEG 6,83%. Anche la versione “Speciale” è in offerta: costa 30.772 euro, con anticipo di 5.296 euro e rata finale da 19.597 euro. Insomma sicuramente proposte interessanti ma come sempre diciamo in questi casi, occhio anche agli interessi.

Insomma per chi volesse acquistare Alfa Romeo Junior pare proprio questo il momento giusto per approfittarne. Il modello che ha riportato il biscione nel segmento B del mercato sembra essere un degno erede della mitica Alfa Romeo MiTo. Nonostante lo scetticismo iniziale da parte degli alfisti il SUV compatto prodotto a Tychy in Polonia pare avere le carte in regola per poter definitivamente sfondare a livello globale nel corso dei prossimi anni aprendo le porte alla riscossa del biscione che punta a diventare il vero e unico brand premium globale del gruppo Stellantis.