Fiat leader del mercato delle piccole elettriche in Germania ad aprile

Fiat 500 Elettrica [Consumo energetico 13,0-14,9 kWh/100 km; Emissioni di CO2 0 g/km, classe di CO2 A*] rimane il modello di veicolo completamente elettrico ( veicolo elettrico a batteria BEV) più venduto sul mercato tedesco delle auto di piccole dimensioni. Lo confermano i dati sulle immatricolazioni dell’Autorità federale dei trasporti a motore (KBA) per il mese di aprile. Di conseguenza, la Fiat 500 Elettrica ha conquistato il primo posto sia nel segmento A dei veicoli elettrici, sia nella somma dei segmenti A e B dei veicoli elettrici.

Secondo KBA Fiat 500e è stato il più venduto tra i veicoli elettrici a batteria nel segmento BEV A con una quota di mercato del 37%

Nel complesso, la vettura italiana, inconfondibile per il suo design iconico, ha raggiunto il decimo posto tra tutti i modelli a propulsione elettrica nelle statistiche di immatricolazione tedesche. La Fiat 500 Elettrica ha quindi contribuito in modo significativo ai buoni risultati di FIAT in Germania: ad aprile, il marchio ha raggiunto una quota del 3,0 percento su tutte le nuove immatricolazioni.

“Ad aprile, FIAT ha confermato la sua posizione di leader nel mercato tedesco delle piccole auto elettriche. Nel segmento A, sempre più affollato, oltre un terzo di tutte le nuove immatricolazioni ha riguardato la Fiat 500 Elettrica: questo risultato ci rende molto orgogliosi. Desidero ringraziare i nostri clienti tedeschi per la grande fiducia che hanno riposto nella nostra elevata competenza nella mobilità sostenibile”, ha commentato Andreas Mayer, responsabile del marchio in Germania.

Grazie al buon risultato di aprile, la Fiat 500 Elettrica si è piazzata al secondo posto nel totale delle nuove immatricolazioni dei primi quattro mesi dell’anno. Inoltre, la 500 Elettrica è stato il modello di veicolo elettrico a batteria più venduto tra i marchi del Gruppo Stellantis.

FIAT offre il suo modello elettrico di successo in tre varianti di carrozzeria: come berlina classica con due porte e portellone posteriore, come decappottabile con capote in tela azionata elettricamente e nella variante 3+1 con una seconda porta sul lato passeggero, che offre maggiore comfort nell’utilizzo dei sedili posteriori. A seconda della linea di allestimento, la Fiat 500 Electric è disponibile in due livelli di potenza: 70 kW (95 CV) o 87 kW (118 CV) e con pacchi batteria da 23,8 o 42 kWh di capacità.