Abarth ottiene il rating “Top Customer Satisfaction” nel sondaggio tra i consumatori in Germania

Come valutano i consumatori i produttori di veicoli elettrici? Questa domanda faceva parte del recente studio sulla mobilità elettrica condotto dall’istituto di ricerca FactField per conto di Deutschland Test. Il risultato dell’indagine: Abarth è tra le prime 3 sul mercato tedesco e ha ricevuto il premio “Top Customer Satisfaction”.

Abarth è uno dei tre marchi meglio valutati dai consumatori tedeschi

“Il premio ‘Top Customer Satisfaction’ è un grande riconoscimento non solo per i nostri modelli e per il team di sviluppo che li ha sviluppati, ma anche per il nostro team presso la sede centrale e i nostri partner commerciali. Sono molto orgoglioso di questo risultato, che rappresenta un ulteriore incentivo per noi a ottimizzare costantemente il nostro servizio clienti a tutti i livelli. Il fatto che i consumatori tedeschi ci abbiano inserito tra i loro tre migliori clienti dimostra inoltre che Abarth è affermata come produttore di veicoli elettrici sportivi”, ha commentato Andreas Mayer, Amministratore Delegato di FIAT, Abarth e FIAT Professional in Germania.

Il marchio Abarth propone due modelli puramente elettrici. Fiat 500e [Consumo energetico Abarth 500e: 17,1-18,8 kWh/100 km; Autonomia 242-265 km (combinata); Emissioni di CO2 0 g/km, classe di CO2 A*] segna l’ingresso nel mondo del brand con l’iconico logo dello Scorpione. Abarth 600e [Consumo energetico Abarth 600e Scorpionissima: 18,6 kWh/100 km; Autonomia 322 km (combinata); Emissioni di CO2 0 g/km, classe di CO2 A*] , con una potenza fino a 207 kW (280 CV), è il veicolo di serie più potente nella storia dell’azienda fondata nel 1947.

Nell’ambito dello studio sulla mobilità elettrica, FactField ha intervistato un totale di 4.291 persone e valutato 18.640 risposte. I sondaggisti hanno calcolato una media di tutte le opinioni dei clienti. Ciò ha portato a un punteggio massimo teorico di 100 per ciascun produttore incluso nel sondaggio. Il punteggio “Massima soddisfazione del cliente” è stato assegnato a tutti i produttori la cui valutazione è stata superiore alla media del settore. Abarth ha ottenuto 83,16 punti, appena 0,59 punti in meno rispetto al vincitore del settore. Nella categoria “Produttori di auto elettriche”, FactField ha assegnato 18 volte il premio “Massima soddisfazione del cliente”.