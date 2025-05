Peugeot non produrrà una city car elettrica da 20 mila euro

Peugeot per il futuro ha intenzione di portare sul mercato molte novità per continuare ad essere protagonista e anzi accrescere ulteriormente le sue quote di mercato e le sue immatricolazioni. Tra i futuri modelli che verranno lanciati sul mercato dalla casa automobilistica del leone non ci sarà però una city car elettrica da meno di 20 mila euro come invece aveva ipotizzato nei mesi scorsi più di qualcuno. Lo ha confermato il numero uno del brand francese di Stellantis, il CEO Alain Favey.

Niente city car elettrica da 20.000 euro per Peugeot: lo ha escluso il CEO Favey

Mentre diverse case automobilistiche – a partire da Volkswagen e Renault l’anno prossimo con la Twingo – hanno annunciato l’intenzione di lanciare modelli elettrici da 20.000 euro, Alain Favey resta cauto. “Questa non è la strada che abbiamo scelto. A questo prezzo, non possiamo garantire un livello di qualità, dotazioni e abitabilità all’altezza dei nostri standard.” Il manager sottolinea che Peugeot si sta posizionando in modo diverso all’interno di Stellantis, lasciando ad altri marchi del gruppo (Citroën, Fiat) il compito di affrontare questo segmento più sensibile al prezzo. “Faremo i conti nel 2028 o nel 2029. Vedremo chi ha fatto le scelte giuste.”

Fin dal suo arrivo, Alain Favey diede avvio a una riflessione fondamentale sull’identità della Peugeot. Un approccio che ha portato alla ridefinizione della piattaforma del marchio attorno a tre pilastri: piacere, eleganza e sostenibilità.

Sul piano dei prodotti, l’introduzione delle nuove versioni plug-in hybrid dei modelli 3008 e 5008 punta a rafforzare la posizione del marchio nel segmento C, uno dei pilastri del mercato europeo. Sul versante più emozionale, la casa del Leone si prepara a riportare in scena una leggenda: la 208 GTi, che tornerà in una veste completamente elettrica e ad alte prestazioni. Il debutto è previsto alla prossima edizione della 24 Ore di Le Mans, con l’arrivo sul mercato fissato per il 2026. Peugeot promette numeri da record in accelerazione: “Sarà la più performante di sempre, con uno 0-100 km/h davvero sorprendente”.

Parallelamente, il brand francese continua a crescere anche nei numeri: +8% nelle vendite globali entro fine aprile, con 400.000 unità immatricolate e una quota di mercato europea salita al 6% (+0,4 punti). L’obiettivo del 7% rimane ambizioso, ma sempre più vicino.