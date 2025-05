Jeep e Juventus: ecco le prime immagini della nuova divisa

Nei giorni scorsi vi abbiamo scritto che Jeep e Juventus hanno deciso di prolungare la loro partnership con il brand automobilistico che torna nelle maglie della celebre squadra di calcio. Oggi vi mostriamo le prime immagini della nuova maglia che farà il suo debutto domenica 18 maggio. Ecco le prime foto ufficiali della nuova divisa della Juventus con il logo Jeep, indossata dai giocatori Locatelli, Vlahović, Weah e Yildiz, insieme alla nuova Compass, il SUV Made in Italy appena presentato alla stampa internazionale.

Locatelli, Vlahović, Weah e Yildiz indossano la divisa con i nuovi loghi accanto a Jeep Compass

Se da un lato il marchio Jeep continua ad aprire nuove strade, esaltando la leggendaria capacità off-road dei suoi SUV attraverso l’adozione di tecnologie sostenibili in grado di assicurare prestazioni straordinarie, dall’altro il brand torna a incrociare il suo cammino con quello della Juventus, proseguendo così un percorso di successi iniziato nel corso della stagione sportiva 2012-2013, proseguito in qualità di Official Automotive Partner nella stagione che si sta concludendo e destinato a superare ulteriormente i limiti per le prossime tre stagioni.

La partnership giunge alla sua quattordicesima stagione, durante la quale ha accompagnato una straordinaria serie di successi: 19 trofei conquistati dalla prima squadra maschile, 13 dalla formazione femminile e una Coppa Italia Serie C sollevata dalla Next Gen.

Anni segnati anche da una notevole espansione del brand Jeep in Italia e in Europa, sostenuta dal lancio di nuovi modelli e dall’adozione di tecnologie innovative. Nei primi quattro mesi del 2025, Jeep ha registrato oltre 50.000 immatricolazioni in Europa, segnando una crescita del 4,6% rispetto all’anno precedente e portando la propria quota di mercato nelle auto passeggeri all’1,1%. In Italia, la casa americana continua a distinguersi: l’Avenger, primo SUV del marchio progettato a Torino, è il più venduto in assoluto nel Paese e guida anche la classifica dei B-SUV 100% elettrici. Con Renegade e Compass prodotti a Melfi, il brand raggiunge il 4,5% di quota nel mercato italiano. Un successo “Made in Italy” che rispecchia lo spirito vincente della Juventus.