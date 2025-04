Una Ferrari F40 col Platinum Award è in vendita online

Una Ferrari F40 è in vendita online sul canale Sealed Drop di RM Sotheby’s. Fra poche ore calerà il sipario sull’asta. L’esemplare destinato a passare di mano è stato completato il 26 ottobre 1990. Porta il numero di telaio 87031, che contraddistingue la 76esima delle sole 213 vetture della specie costruite per per il mercato statunitense. Le stime degli specialisti danzano in un ventaglio da 2.200.000 a 2.550.000 euro. Non sappiamo a che livello si fermerà il rilancio più alto, ma pare evidente che i comuni mortali non abbiano alcuna possibilità di prendere parte alla sfida: lo shopping è per altri.

Consegnata nuova attraverso la concessionaria Los Gatos, questa Ferrari F40 ha avuto una serie di proprietari appassionati. Oggi si offre in tutto il suo fascino, pronta ad entrare nel garage di un altro custode. Fra i punti di forza dell’esemplare, la bassa percorrenza accumulata nel tempo: poco più di 16.500 miglia dal momento della consegna.

Questa supercar del “cavallino rampante” è stata trattata con tutti i riguardi. Nella sua storia, anche un restauro completo eseguito da Exoticars USA. Il pedigree dell’auto è impreziosito da un Platinum Award messo a segno in un meeting nazionale del Ferrari Club of America, insieme a un Exceptional Merit Award. Nel 2023 è giunta la certificazione Ferrari Classiche.

Foto da profilo Facebook RM Sotheby’s

La “rossa” in esame mantiene telaio, motore e cambio originali. Peccato per le specifiche statunitensi, che peggiorano l’estetica del capolavoro di Maranello. Questa Ferrari F40 viene offerta alla tentazione dei potenziali acquirenti dopo tredici anni di proprietà unica. Dispone di catalizzatori e sospensioni regolabili. Prima di essere consegnata al suo owner iniziale, fu purtroppo danneggiata in un incidente stradale da un venditore, riportando danni al muso e all’angolo posteriore lato passeggero. Niente di grave.

Ferrari fornì un nuovo cofano anteriore e provvide alla ricostruzione della vettura, fino a farla tornare perfetta. Nessun segno di riparazione: fu una vera rinascita, fra le mura domestiche, con la sostituzione completa delle parti danneggiate. L‘azienda emiliana classificò questa Ferrari F40 come nuova di zecca. In tempi più recenti, come già scritto, l’attuale proprietario ha eseguito un restauro, affidato ad Exoticars USA LLC di Milford, New Jersey, per presentarla al meglio ad un concorso del “cavallino rampante”. Le fatture del nuovo lavoro sono disponibili nel file storico dell’auto, ora pronta a passare di mano.

Foto da profilo Facebook RM Sotheby’s

Fonte | RM Sotheby’s