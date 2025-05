Alfa Romeo potrebbe sorprendere i fan con un’auto sportiva costruita sulla base di Dodge Charger

Nonostante il CEO Santo Ficili abbia detto chiaramente che nei prossimi anni il biscione punterà su SUV e crossover per aumentare le vendite, sembra che Alfa Romeo non abbia dimenticato del tutto le auto sportive. In un’intervista a Car Magazine, il responsabile marketing dell’azienda Cristiano Fiorio ha dichiarato: “Chiunque lavori nella nostra casa automobilistica vi dirà che vorremmo avere un’altra auto ad alte prestazioni nella nostra gamma ma con un prezzo accessibile”. Tuttavia, Cristiano Fiorio ha affermato che l’azienda deve aumentare le vendite prima di concentrarsi sui “sogni”.

Non è escluso l’arrivo di una Alfa Romeo sportiva su base della Dodge Charger ma prima bisogna aumentare le vendite

Come ha spiegato Cristiano Fiorio il biscione al momento deve pensare a far quadrare i conti non essendo un’azienda solida come ad esempio Audi, BMW e Merceders. “Dobbiamo produrre un modello all’anno, dimostrando di essere in grado di realizzarlo, di renderlo redditizio, di raggiungere numeri accettabili per l’investimento fatto. Una volta che avremo ottenuto risultati concreti, potremo sognare”. In sostanza, l’azienda deve concentrarsi su modelli di punta come le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio, prima di lanciarsi in avventure.

Solo a quel punto si potrà pensare a qualche modello adatto a far sognare i numerosi fan alfisti. Inoltre Fiorio ha lasciato anche intendere che quando arriverà finalmente una nuova auto sportiva, potrebbe non trattarsi di una due posti. Secondo alcune indiscrezioni, il modello potrebbe essere basato sulla piattaforma STLA Large, la stessa della Dodge Charger, suggerendo che si tratterà di una coupé pronta a competere con la BMW M4 e la Mercedes-AMG CLE 53. Un’auto che ricorda la sfortunata GTV, ma solo il tempo dirà se questa visione si concretizzerà.

Per il momento dunque Alfa Romeo si concentrerà sul lancio di modelli piàù redditizi come dovrebbero essere la nuova Stelvio che vedremo a breve e la nuova Giulia.