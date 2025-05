Nuova Opel Frontera debutta finalmente in concessionaria in Germania

Arriva la nuova Opel Frontera: il SUV adatto alle famiglie, elettrificato in ogni variante e particolarmente conveniente, in Germania celebra la sua anteprima presso i concessionari sabato 10 maggio. Per celebrare il lancio, Opel e i suoi partner invitano tutti i clienti e gli interessati in tutta la Germania a una giornata porte aperte presso le loro concessionarie per scoprire il nuovo modello SUV in tutta la sua diversità. La Frontera si distingue per numerose qualità, tra cui tanto spazio flessibile e soluzioni comode e intelligenti che rendono ogni viaggio più piacevole. La nuova Frontera è la compagna perfetta per tutte le avventure quotidiane, come dimostra la campagna internazionale Frontera lanciata di recente .

Primo porte aperte europeo in Germania per la nuova Opel Frontera

“La nostra nuova Opel Frontera entusiasmerà i clienti. Offre tutto ciò che si aspettano da una tipica Opel: elevata praticità racchiusa in un design elettrizzante e distintivo, sistemi di propulsione efficienti e a basso consumo di risorse, nonché soluzioni e tecnologie pratiche e accessibili. La nuova Frontera diventa così un veicolo versatile accessibile per il lavoro, la famiglia e il tempo libero. Approfittate dell’occasione e venite a scoprirla di persona sabato presso il vostro concessionario Opel di zona”, afferma Patrick Dinger, responsabile del marchio Opel Germania, invitando i clienti all’open day del 10 maggio.

Durante la giornata delle porte aperte, tutti i visitatori potranno ammirare da vicino la nuova Opel Frontera e, se il tempo lo consente, anche provarla su strada. Ciò che colpisce a prima vista è l’aspetto robusto della nuova Frontera. Il look moderno e pulito prosegue negli interni ariosi, che offrono numerose soluzioni intelligenti e flessibili. Già nella versione base la dotazione spazia dall’innovativa postazione per smartphone di serie, per chi preferisce utilizzare il proprio dispositivo mobile come fonte di infotainment, alle cinghie di fissaggio flessibili e alle tasche per smartphone negli schienali, fino al caricabatterie wireless opzionale. Inoltre, con i sedili Intelli-Seats brevettati, dotati di funzioni ergonomiche per guidatore e passeggero anteriore nella nuova Frontera, Opel rende ancora una volta le innovazioni nei sedili accessibili a un’ampia gamma di acquirenti.

Essendo un SUV pratico e adatto all’uso quotidiano, la nuova Frontera si distingue anche per la sua capacità di carico flessibile fino a circa 1.600 litri e per i sedili posteriori frazionabili 60:40. Opzionalmente, le varianti ibride offrono spazio fino a sette persone con un piccolo sovrapprezzo di 800 euro.

Inoltre, grazie ai suoi motori, questo nuovo modello adatto alle famiglie rende piacevoli gli spostamenti quotidiani e le gite di piacere. In linea con l’approccio “Greenovation” di Opel , ogni Frontera è elettrificata. Ad esempio, i clienti possono percorrere distanze quotidiane fino a 305 chilometri (secondo WLTP ) senza fermarsi per ricaricare la batteria della Frontera Electric completamente elettrica con 83 kW (113 CV) di potenza e 44 kWh (capacità utilizzabile). E con la prossima versione “Long Range”, in futuro saranno possibili fino a circa 400 chilometri (autonomia provvisoria, secondo WLTP ) prima che l’auto elettrica debba essere ricaricata.

Per promuovere ulteriormente l’elettromobilità, Opel la rende ancora più semplice e accessibile per i clienti, a partire dall’acquisto del veicolo. Chiunque acquisti ora un modello di auto elettrica a batteria come la Frontera Electric riceverà numerosi servizi. “Electric All In” è la formula che rende il passaggio alla mobilità elettrica un gioco da ragazzi e la vita quotidiana in mobilità più piacevole. Sono già inclusi servizi come l’eProWallbox Move per la ricarica rapida a casa, le funzioni E-Routes e otto anni di ricarica mobile e assistenza in caso di guasti 5 , nonché una garanzia sulla batteria.

E per chi desidera acquistare una nuova Opel Frontera ma non può recarsi in concessionaria, questa tuttofare conveniente può essere ordinata anche online con pochi clic , con una struttura dei prezzi chiara, consulenza personalizzata e stipula del contratto digitale. Sicuro, veloce e senza tempi di attesa.