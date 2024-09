Ferrari Purosangue compie due anni: il suo debutto è stato un successo

Nel settembre del 2022, Ferrari ha sorpreso il mondo intero con il lancio di Ferrari Purosangue, un’innovativa quattro porte da Maranello che ha destato scalpore per essere considerata, seppur Ferrari non lo etichetti esplicitamente, un’incursione nel segmento dei SUV da parte della casa automobilistica del cavallino rampante.

A due anni dal suo lancio possiamo affermare con certezza che Ferrari Purosangue è stato un successo

Prima del suo debutto in tanti ritenevano che per una società come Ferrari, che aveva sempre puntato sulle super car, portare sul mercato un SUV sarebbe stato rischioso da un punto di vista dell’immagine e della reputazione. A due anni di distanza dal suo debutto possiamo però dire che queste preoccupazioni non hanno trovato alcun riscontro nella realtà. Infatti da quando Ferrari Purosangue è stato lanciato sul mercato le cose per la Ferrari sono migliorate ulteriormente sia da un punto di vista delle vendite, che sono cresciute ancora toccando livelli record, sia da quello dell’immagine.

Se i dati delle vendite parlano chiaro, in merito all’immagine della Ferrari, non ci sono indicazioni che il lancio della Purosangue abbia avuto un impatto negativo sul prestigio del marchio. Ferrari continua a dominare il segmento delle supercar e sta beneficiando economicamente di questo successo. Infatti, i suoi utili prima di interessi e tasse (EBIT) sono cresciuti dal 28,3 per cento nella prima metà del 2023 al 28,9 per cento nello stesso periodo del 2024, confermando la solidità finanziaria del brand.

Dunque in questo caso l’azzardo della Ferrari si è rivelato vincente. Adesso si spera che anche la prossima scommessa del cavallino rampante e cioè la sua prima auto elettrica che vedremo a fine 2025 possa risultare vincente. Anche in questo caso dubbi e polemiche non mancano ma siamo sicuri che la casa di Maranello sarà sorprendere ancora in positivo.