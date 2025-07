Stellantis: ecco come sono andate le vendite negli USA nel secondo trimestre 2025

Stellantis ha registrato vendite totali di 309.976 veicoli negli Stati Uniti nel secondo trimestre del 2025. Nel complesso, le vendite totali negli Stati Uniti sono diminuite del 10% su base annua. “Continuiamo a registrare una crescita delle vendite totali per i marchi Jeep e Ram, con Ram trainata dalle vendite del Ram 1500”, ha dichiarato Jeff Kommor, responsabile vendite negli Stati Uniti. “Prevediamo di consolidare questo successo nella seconda metà dell’anno. Abbiamo già riscontrato un interesse da parte dei consumatori stimolato dal ritorno del motore HEMI V8, con il marchio che ha ricevuto oltre 10.000 ordini nelle prime 24 ore dall’annuncio di giugno. Anche Jeep sta registrando un andamento positivo, con un aumento delle vendite totali dell’1% su base annua, il marchio ha presentato le prime immagini della nuova Jeep Cherokee nell’importante segmento dei SUV di medie dimensioni, in arrivo entro la fine dell’anno, e le vendite della Jeep Wrangler 4xe hanno registrato il miglior risultato mensile di aprile ad oggi”.

Stellantis: ecco i risultati dei singoli brand negli Stati Uniti nel secondo trimestre 2025

Nel secondo trimestre dell’anno, il marchio americano di Stellantis, Ram, ha registrato una crescita complessiva del 5% nelle vendite, trainata in particolare dal Ram 1500, che ha segnato un aumento del 17%. Anche il Ram ProMaster ha mostrato una solida performance con un +20% nelle vendite al dettaglio. Tutti i modelli della gamma hanno inoltre registrato un aumento dei prezzi medi rispetto all’anno precedente, con il Ram 1500 in crescita del 68%, seguito dal Ram Chassis Cab (+20%) e dal Ram 2500 (+1%). A rafforzare l’interesse per il marchio, il recente annuncio del ritorno del leggendario motore HEMI® V-8 ha generato oltre 10.000 ordini nelle prime 24 ore. In parallelo, Ram ha introdotto una nuova garanzia limitata di 10 anni o 100.000 miglia sul gruppo propulsore, a dimostrazione dell’impegno verso qualità e affidabilità.

Anche Jeep ha chiuso il secondo trimestre con un segno positivo, facendo segnare un incremento dell’1% nelle vendite complessive su base annua. La Wrangler ha brillato con un +23%, mentre la sua versione plug-in hybrid, la Wrangler 4xe, ha vissuto il miglior mese di aprile dal suo debutto nel 2021. Ottimi risultati anche per la Gladiator, in crescita del 27%, e per la Grand Cherokee, che ha aumentato del 5% le vendite al dettaglio, confermandosi l’UV full-size più venduto, con una forte fedeltà dei clienti e un ruolo di rilievo tra i PHEV più acquistati negli Stati Uniti. La Compass, infine, ha registrato un +4%. Il marchio ha anche anticipato l’arrivo della nuovissima Jeep Cherokee, prevista entro fine anno.

Sempre per quanto riguarda i singoli marchi di Stellantis, Dodge, la Durango ha segnato una crescita del 16% nelle vendite totali e un +36% in quelle al dettaglio. La famiglia Charger Daytona si espanderà nel 2026 con una nuova variante berlina a quattro porte che affiancherà la coupé già annunciata. In casa Chrysler, le vendite al dettaglio dei minivan Pacifica e Voyager sono cresciute dell’1% nel secondo trimestre, con un +5% su base annua nel primo semestre. Il marchio ha celebrato il suo centenario il 6 giugno, lanciando per l’occasione l’edizione speciale Pacifica Buzz dedicata ai 100 anni di storia.

Infine, Fiat ha messo a segno una crescita del 25% nel secondo trimestre, con la 500e in netta accelerazione: +109% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nel complesso, Stellantis si conferma protagonista nel segmento dei veicoli ibridi plug-in negli Stati Uniti, con ben tre modelli tra i cinque più venduti: Jeep Wrangler 4xe al primo posto, Jeep Grand Cherokee 4xe al terzo e Chrysler Pacifica Hybrid al quinto.