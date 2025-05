Opel aumenta significativamente la quota di mercato e le vendite in Germania ad aprile

In Germania, ad aprile il marchio Opel è cresciuto notevolmente: secondo l’Ente federale per i trasporti (KBA), sono state immatricolate circa 11.500 nuove vetture della casa tedesca, ovvero il 20,7 percento in più rispetto ad aprile dell’anno precedente. La casa automobilistica di Rüsselsheim ha così raggiunto una quota di mercato delle autovetture pari al 4,7 percento, rispetto al 3,9 percento dell’anno precedente.

Aumento significativo del 20,7% delle immatricolazioni di auto ad aprile per Opel in Germania

Secondo i dati interni preliminari, la quota di mercato complessiva delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri nel significativo mercato tedesco ha raggiunto ad aprile una quota del 5,1 percento, in netta crescita rispetto al 4,5 percento dello stesso periodo del 2024. Questo aumento evidenzia una tendenza positiva per il marchio nel mercato tedesco. Come nei mesi precedenti, uno dei modelli di punta di Opel, la Corsa, continua a consolidarsi come un vero e proprio best-seller.

La Corsa, infatti, si è confermata anche nel 2024 come l’auto compatta più venduta in Germania, mantenendo un posto di rilievo nelle preferenze dei consumatori. Nel primo trimestre del 2025, la Corsa ha continuato a dominare, consolidando la sua posizione di leader nel segmento delle auto compatte in Germania. Anche la Opel Astra ha seguito un trend altrettanto positivo, confermandosi come un altro modello di successo per il marchio. Entrambi i modelli hanno quindi contribuito significativamente a rafforzare la posizione di Opel sul mercato tedesco, un mercato competitivo e fondamentale per il settore automobilistico europeo.

Patrick Dinger, responsabile del marchio Opel Germania, è ottimista per i prossimi mesi: “Siamo soddisfatti della ripresa di aprile nel nostro mercato interno tedesco. I nostri modelli Corsa e Astra di successo sono molto apprezzati dai clienti. Con il nostro ultimo modello, la nuova Frontera, che verrà presentato in anteprima presso i concessionari sabato 10 maggio 2025, completiamo in modo ottimale la nostra gamma di SUV. Frontera è il veicolo perfetto per tutti i giorni per i nostri clienti.”