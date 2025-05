Nuova Fiat Pandina: un dettaglio sul prezzo che farà felici molti

Manca ancora tanto al debutto della nuova Fiat Pandina futura generazione dell’attuale Fiat Panda. Infatti il suo arrivo non è previsto prima di fine 2028 inizi 2029. Molto dipenderà da come andranno le vendite con il modello attuale. Se continuerà a macinare immatricolazioni Fiat non avrà fretta di lanciare la futura generazione, altrimenti il suo debutto potrebbe essere anticipato di qualche anno.

Nuova Fiat Pandina: prezzi davvero competitivi e inoltre differenze minime tra ibrida ed elettrica

Nel frattempo continuano ad arrivare indiscrezioni relative alla nuova Fiat Pandina e alle sue caratteristiche. Del suo design sappiamo già che cambierà molto rispetto ad oggi divenendo una sorta di mix tra la Grande Panda e la prima generazione di Panda degli anni ’80. Quindi avrà uno stile un po’ retrò come la Grande Panda. Le dimensioni rimarranno più o meno le stesse di oggi mentre per quanto riguarda la gamma di motori ci sarà una o più versioni elettriche e almeno una ibrida che sarà la entry level della gamma con un motore da 71 cavalli.

A proposito di questa versione della nuova Fiat Pandina si dice che possa avere un prezzo di partenza molto interessante. Addirittura voci di corridoio indicano che, dato che Fiat con questa auto proverà a fare concorrenza a Dacia Spring e anche alle varie city car cinesi in arrivo, il prezzo possa essere davvero molto interessante. Si parla di un prezzo di partenza non superiore a quello dell’entry level dell’attuale Panda che al netto di promozioni e offerte varie oggi è di 15.950 euro.

Qualcuno addirittura ipotizza che l’auto possa essere proposta anche a qualcosina meno. Ovviamente si tratta di voci non confermate e per essere certi ci sarà da aspettare un bel po’. Questo grazie alle nuove tecnologie che consentiranno a Fiat di poter proporre la vettura a prezzi davvero competitivi.

Anche la versione elettrica della nuova Fiat Pandina comunque dovrebbe essere molto conveniente. Si parla di prezzi nettamente sotto i 20 mila euro per una versione con una buona autonomia. Tra le due versioni insomma la differenza di prezzo dovrebbe essere davvero molto esigua. Tanto che a quel punto non si esclude che l’elettrica possa diventare una delle più vendute dell’intera gamma.